Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза
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Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество.
Комментарии13
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banyi3 23 августа 2018 | 19:07
Слова анального, конечно - ИСТИНА а конечной инстанции ))) Хотя конечно , как всегда бездоказательное враньё)
dmast79 23 августа 2018 | 19:11
banyi3: Да, а вы что - не верите? Лоша лично и лук попробовал, и капусту пожевал... И до, и после. Иначе откуда бы ему знать, что качество снизилось?
А вообще попахивает передёргиванием. Надо читать контракт - может, это "зимние" поставки по зимним же ценам. Ну нет у Росгвардии своих овощехранилищ, а по сему приходится покупать с учётом сезонного колебания цен..
patrikk_1 23 августа 2018 | 19:22
Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный...
Как говорил Мотька Ганапольский - Иду в осведомители. Заработаю бабло.
banyi3 23 августа 2018 | 19:24
dmast79: Мне это объяснять не надо ) Это демшизе на эхо объясняйте, хотя воруют ОБЯЗАТЕЛЬНО, так принято, но не в 2 -3 раза )))
polikarpich 23 августа 2018 | 19:30
dmast79: То есть, цель у вас, путирастов, одна - любой ценой отмазать своего хозяина и его дружков-подельников.
Может..., не может.... Любит..., не любит... Пробовал..., не пробовал.
Не надо считать Навального и всех остальных дурней себя.
По "неДимону" какие-нибудь конструктивные возражения есть, например? Там же ведь весь расклад налицо, как в картах.
Или это всё априори враньё, потому что от Навального?
polsan 23 августа 2018 | 19:29
banyi3: Ты, тут каждый день врёшь бездоказательно и что?! )) Тебя банят а ты снова лезешь! ))
perche 23 августа 2018 | 19:13
Военные начальники тоже хотят красиво жить. А потом пенсионерам говорят "денег нет, но вы держитесь".
archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 19:20
perche:
" Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза "
а Золотов предводитель карателей неужели ничего не знает или, как полождено - в доле?
henry52 23 августа 2018 | 19:22
archibald_dandy_esquire: Как положено...
ura_123 23 августа 2018 | 19:32
archibald_dandy_esquire: Что то сразу вспомнился ” Броненосец Потёмкин” и каша с червями)))
Видать дела совсем плохо у власти если начала кормить своих псов тухлятиной.
rktq 23 августа 2018 | 19:14
Лешик у кого за купать зачали...?
Да чего ты стал примитивный Леша!..
Смотри историю.. "Взгляд" Любимов, Листьев и др.. классика.
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fikus74 23 августа 2018 | 19:14
Акция!!! специально для росгвардии !!! мыло детское - цена 500 рублей за один кусок.
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ну как , ? я подхожу для распила ? димон, ответь!
andy66 23 августа 2018 | 19:20
а кого стесняться-то? стесняться уже некого...
tv_victim 23 августа 2018 | 19:26
В России это испокон веков было и процветало. Почитайте Салтыкова-Щедрина, посмотрите "Как царь Петр арапа женил"... А уж пример с картонными подошвами для армейских сапог - просто хрестоматийный..... Поставлять дерьмо за бешеные деньги - давняя и непреложная традиция в деле обеспечения служивых.... Увы нам.