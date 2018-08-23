Московские власти потратят 109 миллионов рублей на праздничные украшения избирательных участков к выборам мэра Москвы
Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на данные с сайта госзакупок. Это вдвое больше, чем на президентских выборах в марте, когда на оформление столичных участков потратили 50 миллионов рублей. На участках появятся растяжки с логотипом выборов, декоративные фигуры из воздушных шариков и указатели-навигаторы. В помещениях для голосования установят таблички «Мы с папой (мамой) выбрали мэра Москвы», с ними можно будет делать селфи.
Комментарии5
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andetag 23 августа 2018 | 18:53
лучше бы эти деньги пенсионерам отдали или вообще тем, кто нуждается.
danko1 23 августа 2018 | 18:57
andetag: Если считать по себестоимости, то на эти деньги могли купить 50 млн. квартир для нуждающихся или спасти 100 человек от смерти, выделив деньги на лечение.
А так- выкинутые на ветер деньги. Даже выборы, которых нет, реальными не сделают.
a_111111 23 августа 2018 | 19:01
danko1: Где продпют квартиры по 2 рубля?!
ura_123 23 августа 2018 | 18:56
Гуляй рванина!
a_111111 23 августа 2018 | 18:59
Так это же на себя! А не на дядю!