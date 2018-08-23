Московские власти потратят 109 миллионов рублей на праздничные украшения избирательных участков к выборам мэра Москвы

Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на данные с сайта госзакупок. Это вдвое больше, чем на президентских выборах в марте, когда на оформление столичных участков потратили 50 миллионов рублей. На участках появятся растяжки с логотипом выборов, декоративные фигуры из воздушных шариков и указатели-навигаторы. В помещениях для голосования установят таблички «Мы с папой (мамой) выбрали мэра Москвы», с ними можно будет делать селфи.