Следственный комитет объявил в международный розыск заказчика теракта в петербургском метро Сирожиддина Мухтарова
Теракт произошел в апреле прошлого года. Тогда погибли 15 человек. Мухтаров заочно арестован на 2 месяца. На заседании в Басманном суде следователь заявил, что обвиняемый – выходец из Киргизии и не проживает постоянно на территории России, — сообщает Интерфакс.
Комментарии2
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perestarok 23 августа 2018 | 19:10
"Следственный комитет объявил в международный розыск заказчика теракта в петербургском метро Сирожиддина Мухтарова"
США своих не выдают.
archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 19:25
Следственный комитет объявил в международный розыск недимона Медведева, уже 9 дней не появляющегося в публичном доме