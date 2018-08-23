"Следственный комитет объявил в международный розыск заказчика теракта в петербургском метро Сирожиддина Мухтарова"

Теракт произошел в апреле прошлого года. Тогда погибли 15 человек. Мухтаров заочно арестован на 2 месяца. На заседании в Басманном суде следователь заявил, что обвиняемый – выходец из Киргизии и не проживает постоянно на территории России, — сообщает Интерфакс.