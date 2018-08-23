Премьер-министр Медведев уже 9 дней не появляется на мероприятиях и не проводит встреч и совещаний по графику

Куда пропал политик, никто не знает, — сообщает портал «Проект» со ссылкой на три источника в Кремле. Его собеседники рассказали, что 21-го августа Медведев должен был встретиться с губернатором Магадана и провести совещание по бюджету. 22-го августа премьер пропустил заседание Совета безопасности, которое проводил Путин. Сегодня Медведев должен был провести еще одно совещание. Никаких официальных указаний об отмене мероприятий не было. На одном из совещаний чиновники ждали премьер-министра полтора часа прежде, чем разошлись. По словам еще одного источника издания, последнюю неделю Медведев провел за пределами Москвы, но вскоре должен вернуться к работе.