Премьер-министр Медведев уже 9 дней не появляется на мероприятиях и не проводит встреч и совещаний по графику
Куда пропал политик, никто не знает, — сообщает портал «Проект» со ссылкой на три источника в Кремле. Его собеседники рассказали, что 21-го августа Медведев должен был встретиться с губернатором Магадана и провести совещание по бюджету. 22-го августа премьер пропустил заседание Совета безопасности, которое проводил Путин. Сегодня Медведев должен был провести еще одно совещание. Никаких официальных указаний об отмене мероприятий не было. На одном из совещаний чиновники ждали премьер-министра полтора часа прежде, чем разошлись. По словам еще одного источника издания, последнюю неделю Медведев провел за пределами Москвы, но вскоре должен вернуться к работе.
Комментарии49
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nichirin 23 августа 2018 | 19:08
Хрустальный гробик и эпитафия в стиле "он умер как и жил" у правительства уже готовы?
petrivanov 23 августа 2018 | 19:08
Если что-то с Медведевым случится, то этого Россия может не перенести! Россияне должны охранять его, как зеницу ока!
oto_davar 23 августа 2018 | 19:10
Виноград поспел в Тоскане. Поехал принимать участие в празднике сбора урожая. Феодал празднует со своими крестьянами. Вполне демократично.
А вам чего? Держитесь.
shraer 23 августа 2018 | 19:19
.."ищите уточку"
elenaj1959 23 августа 2018 | 19:21
А что же он без друга?
kruzalova 23 августа 2018 | 19:23
"он утонул"?!
jamba 23 августа 2018 | 19:27
Каждому времени свои "9 дней, которые потрясли мир";)))))
new_stuff 23 августа 2018 | 19:30
Видать, арестовали за коррупцию.