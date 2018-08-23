Два российских клуба проведут сегодня первые матчи раунда плей-офф футбольной Лиги Европы

Зенит первый матч против норвежского Мольде проведет дома. Причем, в полном смысле этого слова. На арене нового стадиона Санкт-Петербург. Напомню, что матч с минским Динамо команда была вынуждена проводить без зрителей. И приняла тогда решение сыграть на Петровском. Впрочем, оба этих факта не помешали подопечным Сергея Семака благополучно завершить эпопею.

Кадровых проблем у Зенита хватает – травмированные полузащитники Олег Шатов и Кристаин Нобоа и дисквалифицированный Паредас. Не до конца восстановились Кокорин и Маммана. К счастью, глубина состава команды такова, что даже такие потери не критичны. По крайней мере, с соперником уровня Мольде.

Главное для Зенита сегодня – постараться создать хороший задел перед ответным матчем в Норвегии.

Задача Уфы куда сложнее. Глазго Рейнджерс хоть и не добивался в последние годы серьезных успехов на европейской арене – команда с именем. И с характером. А на домашней 50-тысячной арене, забитой, как правило, под завязку, способна сломить любого соперника.

Обе встречи с участием российских клубов покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.