В Санкт-Петербурге сегодня простились с почетным гражданином города – альпинистом Михаилом Бобровым

Он спасал Исаакиевский и Петропавловский соборы во время Великой Отечественной войны.

Михаил Бобров начал воевать в семнадцать лет разведчиком на Ленинградском фронте. Во время одной из операций Бобров получил контузию, после чего перешёл на работу в специальный отряд, который маскировал доминанты Ленинграда. Эта группа закрашивала и завешивала Исаакиевский, Никольский, Петропавловский соборы и другие здания. Работа с последним собором была самой сложной, вспоминал сам Бобров. После того, как работа его группы в Ленинграде завершилась, его отправили на Кавказ. Там он сражался с немецкими солдатами в составе 105-го отдельного горно-стрелкового отряда. После войны он получил высшее образование и несколько десятилетий возглавлял кафедру физической культуры и спорта в Академии имени Можайского. В 99-м Михаил Бобров вошёл в книгу рекордов Гиннеса, как старейший покоритель Северного полюса. Скончался он, накануне в одном из санаториев под Петербургом после продолжительной болезни.

Недавно Михаил Бобров отметил 95-й день рождения. Скончался он в одном из санаториев под Петербургом после продолжительной болезни.