Патриарх Кирилл призывает к разумной сдержанности при использовании гаджетов
Через них, считает он, создается система тотального контроля над людьми. Обращаясь к участникам Международного православного молодежного форума в Москве, глава РПЦ рассказал, как поражен тем, что люди выворачивают свое нутро наружу, как будто в исповедальне. При этом патриарх подчеркнул, что не призывает отказываться от использования интернета.
Комментарии5
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danko1 23 августа 2018 | 18:45
Ну и дурак.
Это гаджеты виноваты, что Контора, в которой он служит, слежку проводит и репрессии.
a_111111 23 августа 2018 | 18:52
danko1: Не согласен, он совсем не дурак:)
danko1 23 августа 2018 | 19:06
a_111111: Согласна.
Он людей дураками считает, говоря такую глупость.
a_111111 23 августа 2018 | 18:50
А я было подумал что он против закона Яровой...
xrmosom 23 августа 2018 | 18:55
Церковь стремится установить тотальный контроль,над своей паствой,а не какие то там гаджеты.