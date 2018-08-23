Эксперты правительства раскритиковали проект о досудебной блокировке, под которую могут попасть до 19 миллионов сайтов
Об этом стало известно Коммерсанту. Речь идет о блокировке за обоснование и оправдание террористической и экстремистской деятельности. Поскольку под нее может попасть огромное количество сайтов, это грозит нарушить работу интернета в России.
Ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян назвал «явно сомнительным» законопроект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России о внесудебных блокировках интернет-ресурсов за обоснование и оправдание экстремизма. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Предложение Минцифры расширить полномочия Генпрокуратуры представляются явно сомнительными, поскольку Генеральная прокуратура является одним из самых нетранспарентных органов. Стоит напомнить, что по их решению уже блокировались и вебсайты СМИ, и миллионы IP-адресов», — сказал он.
По словам С.Дарбиняна, необходимо добиваться полной отмены статьи 15.3 федерального закона о защите информации, позволяющей блокировать сайты во внесудебном порядке, а не предоставлять Прокуратуре дополнительные полномочия по ограничению доступа к интернет-ресурсам.
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max3446 23 августа 2018 | 18:29
Законопроект, позволяющий блокировать неугодные сайты без судебного решения, внесен на повестку дня Верховной Рады. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает народный депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook.
Если законопроект №6688 будет принят, СБУ сможет без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Для этого будет достаточно решения прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.
"Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил и имеет благородное название - "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", - сообщила депутат Ольга Червакова.