Эксперты правительства раскритиковали проект о досудебной блокировке, под которую могут попасть до 19 миллионов сайтов

Об этом стало известно Коммерсанту. Речь идет о блокировке за обоснование и оправдание террористической и экстремистской деятельности. Поскольку под нее может попасть огромное количество сайтов, это грозит нарушить работу интернета в России.

Ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян назвал «явно сомнительным» законопроект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России о внесудебных блокировках интернет-ресурсов за обоснование и оправдание экстремизма. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Предложение Минцифры расширить полномочия Генпрокуратуры представляются явно сомнительными, поскольку Генеральная прокуратура является одним из самых нетранспарентных органов. Стоит напомнить, что по их решению уже блокировались и вебсайты СМИ, и миллионы IP-адресов», — сказал он.

По словам С.Дарбиняна, необходимо добиваться полной отмены статьи 15.3 федерального закона о защите информации, позволяющей блокировать сайты во внесудебном порядке, а не предоставлять Прокуратуре дополнительные полномочия по ограничению доступа к интернет-ресурсам.