В Новосибирском вузе прикрыли тканью обнаженные античные статуи

Сотрудники института сделали это перед приездом делегации РПЦ.

Чтобы не шокировать священнослужителей, скульптурам в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна на время придали «приличный» вид – прикрыли их обнаженные тела оранжевой тканью, которую, судя по фотографиям, закрепили по бокам канцелярскими зажимами. Это сделали, чтобы не ранить чувства представителей церкви, которые приехали в вуз на одно из мероприятий в рамках форума «Новосибирск – город безграничных возможностей», чтобы обсудить доступность храмов для маломобильных категорий граждан. Об этом местному порталу НГС рассказал участник другого форума, также проходившего сегодня в университете. В пресс-службе вуза подтвердили, что действительно закрыли статуи одеялами на время проведения форума с участием представителей местной епархии. Правда, объяснить, зачем это было сделано, там не смогли. Сами гости посчитали эту предосторожность уместной – один из членов делегации от РПЦ в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал, что руководство вуза сделало все правильно, чтобы не смущать церковных людей.

Как сообщатся, после того, как священнослужители покинули здание университета, сотрудники вуза вернули скульптурам их первоначальный вид.