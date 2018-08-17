Российские и польские следователи дополнительно осмотрят элементы разбившегося в Смоленске самолета Ту-154М, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Впрочем, в Польше не рассчитывают найти что-либо существенное, потому что после катастрофы прошло уже много лет, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист телеканала «Польсат» Томаш Кулаковски.

Осмотр обломков самолета Леха Качиньского польскими представителями в присутствии российской стороны пройдет с 3 по 7 сентября.