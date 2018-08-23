Суд в Германии заключил под стражу 31-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта

По некоторым данным, речь идет о выходце из Чечни. Немецкие издания сегодня много пишут об этом.

Немецкое издание Тагессшпигель пишет, что речь идет об уроженце Чечни по имени Магомед-Али, захваченном в результате спецоперации, проведенной сотрудниками антитеррористической группы Федерального и берлинского отделений уголовной полиции. По данным следствия, теракт готовился совместно с задержанным в апреле 2017 года во Франции гражданином этой страны Клеманом. «На след Магомеда-Али (фамилия его не называется) удалось выйти в ходе следствия в отношении Клемана. Как стало известно Tagesspiegel из кругов, близких к спецслужбам, «чеченец и француз посещали мечеть Фуссилет в берлинском районе Моабит, ставшую своеобразным клубом встреч местных салафитов. Там, по некоторым данным, они могли общаться с Анисом Амри, который в декабре 2016 года, используя грузовик, устроил теракт на рождественской ярмарке в Берлине», — передают авторы статьи (перевод сайта Инопресса). В доме у радикально исламистски настроенного чеченца при обыске нашли взрывчатые вещества, которые, как полагает следствие, он собирался использовать для производства взрывного устройства. Предположительно, россиянин планировал взорвать бомбу на территории Германии, чтобы «убить или ранить как можно больше людей», сообщает сайт Русской службы Би-Би-Си. Портал напоминает, что теракт, осуществленный на берлинской ярмарке тунисцем Анисом Амри, стал для Германии самым крупным за последние годы. Дойче Велле ранее сообщало, что в ФРГ резко выросло число прибывших туда беженцев из Чечни. Усиливаются подозрения, что их поток возник не сам по себе. В немецких печатных и электронных СМИ, в частности, на канале ЦДФ, ранее было высказано предположение, что российские спецслужбы используют миграцию как оружие для дестабилизации ряда европейских стран , а также под видом чеченских беженцев засылают в Европу шпионов. Франкфуртер Альгемайне отмечает, что многие из живущих в Европе, в том числе, в Германии чеченцев склонны к насилию и едва ли пытаются интегрироваться в общество.

В немецкой организованной преступности, сообщает издание, чеченцы уже несколько лет играют важную роль.