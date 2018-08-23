Кадыров: Подростки, которые напали на сотрудников полиции в Грозном и в Шали, получали указания из-за рубежа

Подростки, которые напали на сотрудников полиции в Грозном и в Шали, получали указания из-за рубежа. В этом уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Нападение на силовиков было совершено 3 дня назад. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское Государство», которая запрещена во многих странах, включая Россию.

Порядки в Чечне способствуют воздействию террористических организаций на подростков, сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов. Скорее всего подростки были завербованы с помощью интернета, отметил Сергей Смирнов.