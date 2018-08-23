Сегодня в Таллинне прошло торжественное открытие памятника жертвам коммунизма
Сегодня в Таллинне прошло торжественное открытие памятника жертвам коммунизма, рассказал нам шеф-редактор эстонского телеканала ETV+ Дмитрий Пастухов. Строительство мемориала обошлось в 6 миллионов евро.
Комментарии3
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banyi3 23 августа 2018 | 18:21
Суровые эстонские пиполы! ) Забыли питерские заезды в 90х, напомним ! ))) Хааппсалу ВЫМИРАЛ)
perestarok 23 августа 2018 | 18:25
"Сегодня в Таллинне прошло торжественное открытие памятника жертвам коммунизма"
А у них был коммунизм? Во повезло гадам! А я всегда считал, что коммунизм был в Кремле.
archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 18:42
perestarok: " я всегда считал, что коммунизм был в Кремле. "
коммунизм-то был в кремле, а жертвы его проживали на всей территории СССР