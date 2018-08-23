Украина готова отметить 27 годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом
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По Хрещатику завтра пройдут сотни образцов военной техники и тысячи военнослужащих. Впервые с 2009-го года парад будет сопровождаться пролетом боевой авиации. Также впервые вместо прежнего приветствия «здравствуйте, товарищи – желаем здоровья» прозвучит «слава Украине – героям слава». Накануне Петр Порошенко извинился перед украинцами за то, что не смог выполнить обещания и быстро завершить силовую операцию на востоке страны.
Еще в 2014-ом году Порошенко говорил, что силовая операция в Донбассе будет длиться не месяцы, а часы.
Комментарии7
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max3446 23 августа 2018 | 18:21
В центре Киева на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола заглох танк, направлявшийся на репетицию военного парада. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По словам очевидцев, боевая машина несколько часов простояла на дороге и время от времени дымилась. Позднее танк эвакуировали с помощью тягача КрАЗ. Причины поломки пока неизвестны.
Военный парад в Киеве состоится 24 августа — в День независимости Украины.
В ходе репетиции, которая прошла 18 августа, в здание одного из столичных бизнес-центров врезался самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук».
Эй либерстня, и каклы что тут пасутся, то есть все те кто про заглохшую Армату кукарекали, ваш выход опускать образование 404 (некогда Украина)
blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 18:28
ВОТ ЭТО БУДЕТ РЖАЧ !!! ;-)))))))))) )) ) )))) ))) ) )))))
alexsokol777 23 августа 2018 | 18:53
blinorozhiy_chmo:
Щирые селюки будут в восторге - старая советская техника оккурантов проедет по куеву.
:)))))
kapitonovih_36 23 августа 2018 | 18:29
25 августа убиты пять украинских оккупантов из всу...так дончане начали праздновать независимость усраины...без парадов ряженых клоунов как в киеве...а по простецки...
protoukrop 23 августа 2018 | 18:30
Открывать парад будет полк протоукров с лопатами, и с дивизами на знаменах: Смогли выкопать море - сможем закопать Россию.
edyatel 23 августа 2018 | 18:47
С парада сразу же в бой.
homa_brutt 23 августа 2018 | 18:42
Парад должен поднимать боевой дух,а не вызывать смех. Десяток рестайлинговых жестянок ещё советского периода и многократный СУГС ничего, кроме подозрений в слабости головы организаторов, не вызывает. Захлебнувшиеся в маразме...
Да и тьфу на них... Хрещатик (именно так,а не Крещатик?))) и не такие шоу повидал...