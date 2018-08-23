Военный парад в честь 75-летия победы в Курской битве завершился конфузом
На глазах у нескольких тысячей людей перевернулся символ триумфа советских войск — танк Т-34.
Инцидент произошел сегодня утром в Курске на проспекте Победы.
После того как легендарная машина проследовала во главе колонны по улицам города, ее начали грузить на платформу. Понаблюдать за военной техникой, как обычно, пришло много народу, в том числе и с детьми. Танк подъехал к тягачу, люди начали снимать, как он ползет вверх… И вот тут что-то пошло не так. Неверный маневр танкиста – и один из самых узнаваемых символов Второй мировой войны полетел на землю и встал на бок. Люк не был заблокирован, и экипаж машины боевой в составе двух человек беспрепятственно выбрался наружу. Некоторые очевидцы утверждали, что танк задымился. Появились пожарные и развернули рукава. Впрочем, как говорят другие свидетели происшествия, никакого возгорания не было. Просто с асфальта пришлось смывать вытекшую солярку, что делается при любом ДТП. К счастью, никто не пострадал. Все зрители находились на некотором расстоянии, за оцеплением. Уже после происшествия собралась большая толпа. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны. Полицейским даже пришлось оградить место ЧП. Через несколько минут при помощи тяжелой спецтехники Т-34 вновь поставили на гусеницы.
Отмечу, что упавший танк был доставлен на парад из Ленинградской области. Он был выпущен в 1943 году Челябинским тракторным заводом. Эта машина была непосредственным участником боевых действий.
Всего в параде приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих, в том числе из Москвы и Ленинградской области, а также 75 единиц техники. В небе над зрителями пролетела военная авиация.
Комментарии13
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banyi3 23 августа 2018 | 18:15
Какая радость для демшизы и хохлов ! )))
blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 18:20
Что, опять "Бешеные Вагины" /как они сами себя называют/ публично засунули по паре мороженных куриц себе в причинные места?
kotbajune 23 августа 2018 | 18:21
Это знак свыше, к тому
что ИСТОРИЮ побед пишут не просто победители,
а ВЫЖИВШИЕ из победителей
это привет от павших, у кого нет ни могилы, ни потомства
и только они знают правду как выживали ВЫЖИВШИЕ в бойне войны,
но они уже не скажут никогда, только символы и знаки
putin_itogy 23 августа 2018 | 18:29
blinorozhiy_chmo: "Пара мороженный кур", спишенных у Росгвардии вороватыми интендантами Уточкина, выпала во время погрузки их из обшлагов галифе, и попала под траки прославленного танка! Из за чего он заклинил бортовой редуктор, и танк кувыркнулся с аппарели на землю..
Какая жалость" Или, жадность..?
Вот вопрос.
nestor199 23 августа 2018 | 18:25
banyi3: Погрузка/разгрузка бронетехники НИКОГДА без происшествий не проходила - какие бы опытные экипажи не были.
testmeter 23 августа 2018 | 18:36
nestor199: На России вообще НИКОГДА без происшествий ничего не происходит. Ну а Курск стал своеобразным символом, вроде Воронежа. С него все началось - с подлодки "Курск", которая утонула, им все и закончится - показаниями на Гаагском трибунале "доблестных бойцов" Курской дивизии, сбивших Боинг МН17
edyatel 23 августа 2018 | 18:42
nestor199: В моё время эта операция доверялась опытным механикам- водителям, служившим по
3 года и поэтому таких ЧП было немного.
Помню лишь один случай, хотя загружались до 10 раз в год по 30 танков
nestor199 23 августа 2018 | 18:54
edyatel: В мое время эту операцию тоже доверяли опытным водителям, отслужившим целый год.
edyatel 23 августа 2018 | 18:35
banyi3: С языка сняли....
poluputing 23 августа 2018 | 18:41
banyi3: Это мелочЬ, а вот поведение рубля вдохновляет
tararabumbia 23 августа 2018 | 18:45
Путин едет к Меркель, по пути заглядывает на свадьбу в Австрию, потом принимает у себя президента Финляндии... Изоляция, однако!
vadimp 23 августа 2018 | 18:56
И че ерничать? Лоханулись - бывает.
Водила то за эти рычаги садиться, раз в сто лет, да и то по праздникам.
jblack2 23 августа 2018 | 19:04
Есть русская пословица - свинья везде грязь найдет.
Поясню. За день из Курска 1 анонс про задержанного подростка в неправильной футболке и 4 про перевернувшийся танк.
Малоуважаемые авторы, а вы вообще в курсе что за событие отмечали в Курске?
Или вы больше по желудям и апельсинам специализируетесь?..