Z Архив новостей новости
5 13 6 4120
18:11, 23 августа 2018

Военный парад в честь 75-летия победы в Курской битве завершился конфузом

На глазах у нескольких тысячей людей перевернулся символ триумфа советских войск — танк Т-34.

Инцидент произошел сегодня утром в Курске на проспекте Победы.

После того как легендарная машина проследовала во главе колонны по улицам города, ее начали грузить на платформу. Понаблюдать за военной техникой, как обычно, пришло много народу, в том числе и с детьми. Танк подъехал к тягачу, люди начали снимать, как он ползет вверх… И вот тут что-то пошло не так. Неверный маневр танкиста – и один из самых узнаваемых символов Второй мировой войны полетел на землю и встал на бок. Люк не был заблокирован, и экипаж машины боевой в составе двух человек беспрепятственно выбрался наружу. Некоторые очевидцы утверждали, что танк задымился. Появились пожарные и развернули рукава. Впрочем, как говорят другие свидетели происшествия, никакого возгорания не было. Просто с асфальта пришлось смывать вытекшую солярку, что делается при любом ДТП. К счастью, никто не пострадал. Все зрители находились на некотором расстоянии, за оцеплением. Уже после происшествия собралась большая толпа. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны. Полицейским даже пришлось оградить место ЧП. Через несколько минут при помощи тяжелой спецтехники Т-34 вновь поставили на гусеницы.

Отмечу, что упавший танк был доставлен на парад из Ленинградской области. Он был выпущен в 1943 году Челябинским тракторным заводом. Эта машина была непосредственным участником боевых действий.

Всего в параде приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих, в том числе из Москвы и Ленинградской области, а также 75 единиц техники. В небе над зрителями пролетела военная авиация.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

banyi3 23 августа 2018 | 18:15

Какая радость для демшизы и хохлов ! )))

blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 18:20

Что, опять "Бешеные Вагины" /как они сами себя называют/ публично засунули по паре мороженных куриц себе в причинные места?

kotbajune 23 августа 2018 | 18:21

Это знак свыше, к тому

что ИСТОРИЮ побед пишут не просто победители,

а ВЫЖИВШИЕ из победителей

это привет от павших, у кого нет ни могилы, ни потомства

и только они знают правду как выживали ВЫЖИВШИЕ в бойне войны,

но они уже не скажут никогда, только символы и знаки

putin_itogy 23 августа 2018 | 18:29

blinorozhiy_chmo: "Пара мороженный кур", спишенных у Росгвардии вороватыми интендантами Уточкина, выпала во время погрузки их из обшлагов галифе, и попала под траки прославленного танка! Из за чего он заклинил бортовой редуктор, и танк кувыркнулся с аппарели на землю..
Какая жалость" Или, жадность..?
Вот вопрос.

nestor199 23 августа 2018 | 18:25

banyi3: Погрузка/разгрузка бронетехники НИКОГДА без происшествий не проходила - какие бы опытные экипажи не были.

testmeter 23 августа 2018 | 18:36

nestor199: На России вообще НИКОГДА без происшествий ничего не происходит. Ну а Курск стал своеобразным символом, вроде Воронежа. С него все началось - с подлодки "Курск", которая утонула, им все и закончится - показаниями на Гаагском трибунале "доблестных бойцов" Курской дивизии, сбивших Боинг МН17

edyatel 23 августа 2018 | 18:42

nestor199: В моё время эта операция доверялась опытным механикам- водителям, служившим по
3 года и поэтому таких ЧП было немного.
Помню лишь один случай, хотя загружались до 10 раз в год по 30 танков

nestor199 23 августа 2018 | 18:54

edyatel: В мое время эту операцию тоже доверяли опытным водителям, отслужившим целый год.

edyatel 23 августа 2018 | 18:35

banyi3: С языка сняли....

poluputing 23 августа 2018 | 18:41

banyi3: Это мелочЬ, а вот поведение рубля вдохновляет

(комментарий скрыт)

tararabumbia 23 августа 2018 | 18:45

Путин едет к Меркель, по пути заглядывает на свадьбу в Австрию, потом принимает у себя президента Финляндии... Изоляция, однако!﻿

vadimp 23 августа 2018 | 18:56

И че ерничать? Лоханулись - бывает.
Водила то за эти рычаги садиться, раз в сто лет, да и то по праздникам.

jblack2 23 августа 2018 | 19:04

Есть русская пословица - свинья везде грязь найдет.
Поясню. За день из Курска 1 анонс про задержанного подростка в неправильной футболке и 4 про перевернувшийся танк.
Малоуважаемые авторы, а вы вообще в курсе что за событие отмечали в Курске?
Или вы больше по желудям и апельсинам специализируетесь?..

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 августа Поздравить…

5 278 6 5883 17.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 219 6 21955 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 69 6 6464 22.08
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 170 6 17401 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 183 6 19151 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8234 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

+ На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» Пострадавших нет…

5 52 6 5889 13:36
8читать ;смотреть
Kкурск, техника, происшествия, видео, события
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Они хотят, чтоб так и было — что они успешные, награбившие деньги, живущие в своих шикарных домах. А все остальные — вот эти ребята, Павликова или Дубовик — что они должны сидеть, молчать, бояться…

5 104 6 19092 16.08
#слушать 36:23 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Ксения Собчак политик

Свободу Сергею Удальцову! Власти долго думали и искали повод, чтобы его задержать. А когда не нашли, — посадили просто так, вообще без повода, за давно прошедшую акцию…

5 53 6 6416 12:05
Kполитика, удальцов, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 51 6 6601 20.08
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 39 6 5120 11:30
Kнавальный, сми, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 245 6 32698 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 6508 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Блоги

Николай Солодников Руководитель проекта «Открытая библиотека»

Навальный разочарован Реакция Навального — это реакция разочарованного куратора. Он требует — а в ответ тишина. Дальше — истерика…

5 98 6 14260 22.08
Kобщество, политика, сми, навальный, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Порошенко принёс извинения, корона с него не упала Думаю, что и зомбоящик кремлёвский по этой теме сегодня вечером пройдётся. Скажут две вещи: Порошенко облажался, а Россия очень сильная. Не скажут только одно…

5 33 6 5042 17:15
Kукраина, порошенко, политика, донбасс, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

О целостности России, продолжая дискуссию Кризис, переживаемый Россией беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по  депортациям и раскулачиваниям…, если бы их голоса непрерывно цензурировали!?..

5 80 6 12484 22.08
Kобщество, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения Соответствующее письмо лондонское подразделение финансовой группы направило в Москву еще в коцне июня…

5 38 6 40684
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 175 6 132423 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 9 6 8321 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 32 6 515809 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 253 6 128470 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7203541
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3626118

Сегодня в эфире