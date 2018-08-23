Военный парад в честь 75-летия победы в Курской битве завершился конфузом

На глазах у нескольких тысячей людей перевернулся символ триумфа советских войск — танк Т-34.

Инцидент произошел сегодня утром в Курске на проспекте Победы.

После того как легендарная машина проследовала во главе колонны по улицам города, ее начали грузить на платформу. Понаблюдать за военной техникой, как обычно, пришло много народу, в том числе и с детьми. Танк подъехал к тягачу, люди начали снимать, как он ползет вверх… И вот тут что-то пошло не так. Неверный маневр танкиста – и один из самых узнаваемых символов Второй мировой войны полетел на землю и встал на бок. Люк не был заблокирован, и экипаж машины боевой в составе двух человек беспрепятственно выбрался наружу. Некоторые очевидцы утверждали, что танк задымился. Появились пожарные и развернули рукава. Впрочем, как говорят другие свидетели происшествия, никакого возгорания не было. Просто с асфальта пришлось смывать вытекшую солярку, что делается при любом ДТП. К счастью, никто не пострадал. Все зрители находились на некотором расстоянии, за оцеплением. Уже после происшествия собралась большая толпа. Многие снимали происходящее на мобильные телефоны. Полицейским даже пришлось оградить место ЧП. Через несколько минут при помощи тяжелой спецтехники Т-34 вновь поставили на гусеницы.

Отмечу, что упавший танк был доставлен на парад из Ленинградской области. Он был выпущен в 1943 году Челябинским тракторным заводом. Эта машина была непосредственным участником боевых действий.

Всего в параде приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих, в том числе из Москвы и Ленинградской области, а также 75 единиц техники. В небе над зрителями пролетела военная авиация.