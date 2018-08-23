Российский концерн Калашников решил создать электрический суперкар, который должен стать конкурентом Тесле

В концепцию уже заложено несколько оригинальных систем, — сообщили РИА Новостям в компании. Одним из основных преимуществ новой технологии Калашников называет систему модульного управления элементами питания.

Концерн Калашников обязательно освоит деньги, выделенные на производство электромобиля, но вряд ли он сможет составить серьезную конкуренцию, — считает наш автомобильный обозреватель Сергей Асланян.

Как раз в эти дни концерн Калашников показывает на форуме «Армия» в Подмосковье робота и мотоциклы «Иж».