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18:10, 23 августа 2018

Российский концерн Калашников решил создать электрический суперкар, который должен стать конкурентом Тесле

В концепцию уже заложено несколько оригинальных систем, — сообщили РИА Новостям в компании. Одним из основных преимуществ новой технологии Калашников называет систему модульного управления элементами питания.

Концерн Калашников обязательно освоит деньги, выделенные на производство электромобиля, но вряд ли он сможет составить серьезную конкуренцию, — считает наш автомобильный обозреватель Сергей Асланян.

Как раз в эти дни концерн Калашников показывает на форуме «Армия» в Подмосковье робота и мотоциклы «Иж».

Комментарии

19

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alger 23 августа 2018 | 18:17

суперкар по суперцене с супернепредсказуемой траекторией полета и ядреной батареЕЕЕЕЕЕЕЕй

luger_max_otto 23 августа 2018 | 18:25

Видел я фото прототипа. Из Иж- комби, хорошей по советским временам машины года так для 1981.

cattt 23 августа 2018 | 18:30

luger_max_otto: Не, уже создали замену айфону,

astet 23 августа 2018 | 18:45

cattt: рассейте, господа хорошие, мои подозрения!
А подозреваю я,
что это чудо рассейской духовной скрепы
будет собрано исключительно
из китайских и пиндосовских комплектующих!!!!
А что же в нём будет рассейское?
А этикетка!

kompricikos 23 августа 2018 | 18:39

luger_max_otto: автомат Калашникова на базе Шмайсера, а машина типа Теслы на базе москвича , в основе которого немецкий оппель.

alger 23 августа 2018 | 18:46

luger_max_otto: вспомнили, а я помню на Омериканской выставке (197....) стоял золотистый Форд 150(типа) пикап
и советский колхозник, поглядывая по сторонам, утирал скупую слезу

shoorah 23 августа 2018 | 18:18

Вроде бы смешная новость. Но чё-то не весело.

agamasat 23 августа 2018 | 18:23

Анекдот вспомнился про то, как что ни делали на россии, но всегда получались Жигули: это - проклятое место, а ты говоришь, что руки из жопы-руки из жопы!

wrk 23 августа 2018 | 18:59

agamasat:
Жигули для своего времени были хорошим автомобилем.
Жигули разработали в Италии.

agamasat 23 августа 2018 | 19:06

wrk: вам надо было и умереть в том времени, когда все было хорошо!) Чего сейчас небо коптить и пукать прошлым?

shai13 23 августа 2018 | 18:26

Опять супер. Электрокар супер, Армата супер, ракета с атомным двигателем на дне Балтики супер, закупочные цены для росгвардии супер и т.д...… А нормальные вещи ожидаются или так и дальше будет сплошной супер.?

nikmart001 23 августа 2018 | 18:50

shai13: Так российские либералы вообще никогда не умели работать, я все время когда покупал электронику сначала все настраивал. Но в СССР это было из-за того, что все кто поумнее работали на оборонных предприятиях. А бытовую технику делали оставшиеся криворукие. А теперь, если санкции не помогут, так и будут все за деньги от продажи нефти за границей покупать.

nichirin 23 августа 2018 | 18:28

А получится очередное гуано, устаревшее уже на момент выпуска.

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russky77 23 августа 2018 | 18:43

Пробки постоянно будут перегорать и током будет бить. Только в резиновых перчатках! И пассажиры тоже

nikmart001 23 августа 2018 | 18:55

russky77: Ну во первых там напряжение всего 12 вольт, а значит бить не будет. Странно что вы, как инженер, этого не знаете. А может и не странно, если все инженеры, разрабатывавшие эту вещь, такие же как вы, то может и током ударить. Да и не пробки там, а предохранители.... В общем грустно.

nikmart001 23 августа 2018 | 18:46

Помню в первый раз я катался на российском электрокаре лет 50 назад. Все хорошо, но ездил медленно. Да и куда ему было торопится в помещении?

easyroller 23 августа 2018 | 18:49

А почему не написали, что калашный суперкар "НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ"? И вообще, что такое "суперкар" в Ижевске? Обычно "суперкарами" называют автомобили стоимостью несколько сотен тысяч долларов и скоростью от 300 км/ч. Вряд ли криворукие ижевцы способны сделать нечто подобное, хотя цену за свой шедевр они вполне могут назначить "суперкаровскую"...

vadimp 23 августа 2018 | 18:52

:) Тут же вспоминается анекдот про трактор.
(" - а все калашников выходит")

abidas 23 августа 2018 | 19:03

Верю,
вполне может получиться конкурент Тесле
с магазином на 30 патронов ...

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