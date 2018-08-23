Роснефть просит президента о налоговых льготах при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири
В интервью РБК официальный представитель компании Михаил Леонтьев сказал, что речь не идет об увеличении доходов Роснефти, это должно быть сделано на благо страны.
В руководстве Роснефти считают, что такой шаг позволит сохранить позиции России на мировом рынке.
Комментарии7
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trans 23 августа 2018 | 18:15
Ну да, Сечин богатеет на благо страны..... И все эти леонтьевы и прочие прихлебатели только о России думают, ну кто бы сомневался.
midnightblues 23 августа 2018 | 18:15
мишаня протрезвел
чудо
tv_victim 23 августа 2018 | 18:25
Нужно ваще их от налогов освободить и начать приплачивать из бюджета! Тогда, видимо и настанет полное благо для страны.....
ed10075 23 августа 2018 | 18:41
На благо страны? А кто у нас сегодня Страна?
djuga 23 августа 2018 | 18:46
ed10075: А кто у нас сегодня Страна?
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Володин уже назвал эту фамилию.
krs_sk 23 августа 2018 | 18:56
Может продать эту неэффективную компанию, вытягивающую деньги из нашего бюджета (то есть у пенсионеров, врачей, учителей и тп), приличной западной корпорации, которая умеет работать ? А сечкин пусть начинает мемуары писать )
cromwel 23 августа 2018 | 19:24
Ну да, конечно, а кому еще помочь как не бедным нефтянникам? Не народу же помогать.