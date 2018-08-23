Сроки в колонии-поселении получили директор и завхоз интерната, где при пожаре погибли 23 человека

По данным следствия, причиной пожара стало возгорание отделки в одной из палат. Эвакуировать всех пациентов, находившихся в здании, не удалось из-за нарушения требований пожарной безопасности. Среди погибших в основном были лежачие больные. Суд приговорил директора интерната к 2,5 годам в колонии-поселении, завхоза – к 2-м годам, — сообщает «Ньюзру.ком».