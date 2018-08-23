Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза
Об этом сообщает ФБК, отмечая, что продукты закупаются у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Медведевым. Своим указом премьер сделал крымскую фирму «Мясокомбинат Дружба народов» эксклюзивным поставщиком Росгвардии. Ранее эта фирма принадлежала украинскому олигарху Юрию Косюку, который заявлял, что мясокомбинат у него отобрали «структуры, близкие к руководству Российской Федерации». По данным ФБК, раньше капусту покупали по 14 рублей за килограмм, сейчас – почти по 47; лук – за 16, сейчас – больше, чем по 37 рублей. Общая сумма контрактов составила без малого 2,5 миллиардов рублей. В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество.
Комментарии7
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eduard53 23 августа 2018 | 17:39
Тырь у своих, чтоб чужие боялись ...
romashka__ 23 августа 2018 | 17:44
Золотова под суд!
azt 23 августа 2018 | 17:46
// По данным ФБК //
Осталось только указать, откуда ФБК берет такие данные?
master_superanalitik 23 августа 2018 | 17:50
Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза
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Пойдите в любой магазин и вы увидите что хорошие продукты строят в 2-3 раза дороже. А мы не привыкли экономить на гвардейцах Путина.
vincenttt 23 августа 2018 | 17:52
Вот так ещё один холуй гопника, в этот раз какой-то золотов получил от своего хозяина обмылка лицензию на безнаказанный грабёж и России и её граждан!
democ 23 августа 2018 | 17:58
Воруют уже не таясь. А что собственно таиться. Ведь общество никак не реагирует на откровенное воровство, а верхи давно уже рассуждают так, - Государство - это мы, а государственный бюджет - наш карман. Сколько хотим, столько и возьмём. Своя рука - владыка.
Остаётся один вопрос:
Всё успеют растащить до того, как нефть закончится? Или ещё что-то останется?
max3446 23 августа 2018 | 17:59
В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество... фейк чистой воды. как вообще ничтожество установило что качество той же капусты стало хуже, кто ему давал её попробовать или посмотреть?
Хотя что еще ждать от унылого днищенского дна мутанта с 46 размером ноги