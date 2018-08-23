Активист Игорь Стенин получил политическое убежище в Литве

В России он был приговорен к 2-м годам лишения свободы из-за репоста в социальной сети ВКонтакте на тему войны на Украине. Об этом сообщает «Кавказский узел». Адвокаты Стенина ранее заявляли, что он был осужден за комментарий другого пользователя, появившийся под публикацией. Дело против Стенина сначала прекратили за отсутствием состава преступления, а затем, после жалобы Генпрокуратуры, вернули на пересмотр.

Стенин уехал из России вместе с женой и сыном, опасаясь давления на близких со стороны правоохранительных органов.