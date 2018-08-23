Активист Игорь Стенин получил политическое убежище в Литве
В России он был приговорен к 2-м годам лишения свободы из-за репоста в социальной сети ВКонтакте на тему войны на Украине. Об этом сообщает «Кавказский узел». Адвокаты Стенина ранее заявляли, что он был осужден за комментарий другого пользователя, появившийся под публикацией. Дело против Стенина сначала прекратили за отсутствием состава преступления, а затем, после жалобы Генпрокуратуры, вернули на пересмотр.
Стенин уехал из России вместе с женой и сыном, опасаясь давления на близких со стороны правоохранительных органов.
Комментарии7
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tks 23 августа 2018 | 17:40
Обыкновенный путизм. Ст.282-ая сегодня это 58-ая вчера.
"Россия - страна невыученных уроков." © Э.Радзинский
blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 17:49
Активисты... онанисты...
nikolaitschi 23 августа 2018 | 17:40
Организован канал скоростной эмиграции! Теперь молодежь знает, что писать и какие майки носить. И в Европе с рабочей силой будет порядок, ведь пишут те, кто умеет писать.
chernyij 23 августа 2018 | 17:46
Литва со времён монголо-татар помогала русским спастись от тьмы
master_superanalitik 23 августа 2018 | 17:48
Вне всякого сомнения активист Игорь Стенин - агент ФСБ, работающий под прикрытием своей жени и ребенка. Поэтому он еще пригодится Российской Империи. Этот литовский Штирлиц будет землю рыть до тех пор, пока Литва не вернется в родную гавань.
fresh_breeze 23 августа 2018 | 17:52
Приятная новость. В России стало чуточку чище, чего не скажешь про Литву, но её проблемы нас касаться не должны.
pedro_juares 23 августа 2018 | 17:55
Хаха, палец вверх, кто прочитал "Игорь Сечин"