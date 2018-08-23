КПРФ: Слухи о смягчении Путиным пенсионной реформы распространяются, чтобы избежать крупных протестных акций

Слухи о том, что президент России Владимир Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, распространяются, чтобы избежать крупных протестных акций КПРФ. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

«Эти инсинуации, что президент поедет (в Новосибирскую и Омскую области, где у него планируется публичное выступление — ЭМ), что Варин придет и нас рассудит, могут быть запущены для того, чтобы люди не вышли на митинги и протестные акции», — сказал он.

В.Кашин подчеркнул, что КПРФ не планирует отменять свои акции против повышения пенсионного возраста, ближайшая из которых состоится в Москве 2 сентября.

Ранее сообщалось, что в ходе публичного выступления 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области президент России В.Путин объявит о корректировках проведения пенсионной реформы.