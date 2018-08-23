КПРФ: Слухи о смягчении Путиным пенсионной реформы распространяются, чтобы избежать крупных протестных акций
Слухи о том, что президент России Владимир Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, распространяются, чтобы избежать крупных протестных акций КПРФ. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.
«Эти инсинуации, что президент поедет (в Новосибирскую и Омскую области, где у него планируется публичное выступление — ЭМ), что Варин придет и нас рассудит, могут быть запущены для того, чтобы люди не вышли на митинги и протестные акции», — сказал он.
В.Кашин подчеркнул, что КПРФ не планирует отменять свои акции против повышения пенсионного возраста, ближайшая из которых состоится в Москве 2 сентября.
Ранее сообщалось, что в ходе публичного выступления 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области президент России В.Путин объявит о корректировках проведения пенсионной реформы.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
romashka__ 23 августа 2018 | 17:42
Надо отсрочить все эти дела. Заняться реформами. Только после реформ можно идти на повышение пенсий. Люди обязаны бороться за свою страну. Нам не надо столько силовиков-дармоедов и столько чиновников - дармоедов.Нельзя превращать Россию в тюрьму народов.
vilingrad 23 августа 2018 | 17:52
И ведь поверят эти... емелины...
master_superanalitik 23 августа 2018 | 17:53
КПРФ: Слухи о смягчении Путиным пенсионной реформы распространяются, чтобы избежать крупных протестных акций
==================
Путин еще раньше заявил, что ему не нравится пенсионная реформа. Поэтому чтобы успокоить общественное мнение, ему следует выйти к народу вместе с Натальей Владимировной Поклонской и объяснить народу, что страна все же нуждается в пенсионной реформе, но не в том первоначально озвученном виде.