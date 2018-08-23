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Эксклюзив Эха 17:08, 23 августа 2018

Российский концерн «Калашников» заявил о разработке суперэлектрокара на базе кузова автомобиля «Иж»

По мнению концерна, это машина сможет составить конкуренцию мировым лидерам, в том числе компании «Тесла».
Концерн «Калашников» обязательно освоит деньги, выделенные на производство суперэлектрокара, но вряд ли составит конкуренцию электромобилям «Тесла». Так считает наш автомобильный обозреватель «Эхо Москвы» Сергей Асланян.

Ранее глава «Тесла» Илон Маск заявил, что рассчитывает повысить объемы выпуска электромобиля «Мобил-3» до 6-ти тысяч в неделю.

Концерн «Калашников» планирует сделать суперэлектрокар на базе кузова автомобиля Иж. Об этом сообщает «Калашников Media».

Концерн Калашников обязательно освоит деньги, выделенные на производство электромобиля, но вряд ли суперэлектрокар составит конкуренцию Тесле, считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян. Сейчас концерн «Калашников» показывает на форуме «Армия» в парке Патриот робота и мотоциклы «Иж», напомнил Сергей Асланян.

Комментарии

27

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zibex 23 августа 2018 | 17:10

Правильное название: Концерн «Калашников-Шмайсер»

traxau_okurka 23 августа 2018 | 17:10

zibex: Своя Тесла на базе ИЖ-каблук.
Свой айфон на базе китайского калькулятора 2007 года.
Своя демократия на базе советского обкома.
И так у них всё.

arye_11 23 августа 2018 | 17:13

traxau_okurka:
Типично российский стиль изобретения - реально создать еще нихрена не создали, но немедленно похвали сами себя и естественно заявили о НИАВМ(не имеющий аналогов в мире)

midnightblues 23 августа 2018 | 17:25

arye_11: Алкогольный бред

neon001 23 августа 2018 | 17:31

arye_11: если учесть чего они там принимают забористого, то правильнее говорить " ни в одном из миров"

generud 23 августа 2018 | 17:39

А причём здесь Калашников?

t_s 23 августа 2018 | 17:11

Ну-ну, йота-фон, гибкий планшет. Что там ещё было объявлено и разработано?

andygo__ru 23 августа 2018 | 17:18

t_s: "Ну-ну, йота-фон, гибкий планшет. Что там ещё было объявлено и разработано?" ---

--- ну, так тут ведь главное: Маска напугать, чтобы снова понизил объемы выпуска до 4 тыс./нед., но никак не больше - иначе мы Трампампушечке пожалуемся на нечестную конкуренцию.

...ну, заодно и народ собственный завозгордить - куда ж без этого!

...а так - да: все новости - в будущем времени... Асланян прав: деньги - освоят, сомнений нет.

polsan 23 августа 2018 | 17:15

Российский концерн «Калашников» заявил о разработке суперэлектрокара на базе кузова автомобиля «Иж»

Такое заявление конечно вызывает улыбку, Особенно комично звучат рядом слова:
суперэлектрокар на базе кузова Иж и составить конкуренцию Тесле ))

seva1223 23 августа 2018 | 17:27

polsan: Зря смеетесь, они не сказали в чем конкуренция! Возможно в полете с моста или по цене. Если авто не значит едет!

neon001 23 августа 2018 | 17:36

seva1223: наш автопром при совке даже кузов не смог сделать такой, чтоб до дыр не гнил за 2-3 года... инноваторы херовы

ze_danil 23 августа 2018 | 17:17

между прочим выглядит эта херь очень эпично, жаль что в новость фотки не вставили...

bvc1955 23 августа 2018 | 17:18

Меня занимает вопрос: патронами какого калибра будет стрелять «суперкар» «Калашников».? Владимир Бурсановский.

ihor_syvoryj 23 августа 2018 | 17:31

bvc1955: Выхлопная труба - 7,62, фары - 9 мм, педаль штампованная, взаимомзаменяемая с магазином от АК.

tks 23 августа 2018 | 17:18

"Новости будущего" - для телебыдла;
для путинских "суперманагеров" - пилёж бабла!

idruker 23 августа 2018 | 17:19

Из серии сказаний о старике Хоттабыча, который изобрел телефон, создав его цельного куска чистого мрамора

plidurok Андрей Филимонов 23 августа 2018 | 17:19

Достаточно было написать:" Концерн обязательно освоит деньги". Точка.

sensei54 23 августа 2018 | 17:21

"...концерн «Калашников» показывает на форуме «Армия» в парке Патриот робота..", внешне неотличимого от...страшно сказать кого.

yralez 23 августа 2018 | 17:21

Не мудите.

gluhoy2250 23 августа 2018 | 17:22

считает автомобильный обозреватель «Эхо Москвы» Сергей Асланян.
Злобный Асланян только и делает, что считает! Долго пытался, слушая Асланяна, понять, что знает он об автомобилях? Убедился, одни амбиции и набор технических терминов, чтобы было легко вешать лапшу на уши не опытным автомобилистам! Ему этого мало, он еще и в политику лезет! Как говорится от скуки, на все руки!

mumaras 23 августа 2018 | 17:24

Задача серьёзная... Одной доработок напильником тут не отделаться...

neon001 23 августа 2018 | 17:57

mumaras: и украсть чего-то дельное негде, как при совке. а если и можно, то повторить нельзя на своих мощностях, так как отставание на 30 лет.

norgemann 23 августа 2018 | 17:24

Одни понты и блеф как всегда. Особенно это ясно когда придумывают название используя слово СУПЕР. Взять например Супер Джет. Говно самолет, никому не нужный. Так же и будет и этим новым Супер Ё мобилем.

cromwel 23 августа 2018 | 17:28

Прочитав это, я долго ржал. Без коментаоиев. Слов нет.

(комментарий скрыт)

goshan31 23 августа 2018 | 17:41

Очередной Ё-мобиль...,

gregor 23 августа 2018 | 17:42

на базе кузова автомобиля «Иж»
-------------------------------------------
Такой Москвич -412 .... весь покрытый аккумуляторами ,как электрокар заводской .
Одним словом электрокар накрытый кузовом от "Москвича -412 .
Ответ Тесле .

tomorrow_never_knows 23 августа 2018 | 17:54

Видимо на ижевском заводе не переведутся комсорги цеха, возомнившие себя гениальными конструкторами...

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