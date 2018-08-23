Российский концерн «Калашников» заявил о разработке суперэлектрокара на базе кузова автомобиля «Иж»

По мнению концерна, это машина сможет составить конкуренцию мировым лидерам, в том числе компании «Тесла».

Концерн «Калашников» обязательно освоит деньги, выделенные на производство суперэлектрокара, но вряд ли составит конкуренцию электромобилям «Тесла». Так считает наш автомобильный обозреватель «Эхо Москвы» Сергей Асланян.

Ранее глава «Тесла» Илон Маск заявил, что рассчитывает повысить объемы выпуска электромобиля «Мобил-3» до 6-ти тысяч в неделю.

Концерн «Калашников» планирует сделать суперэлектрокар на базе кузова автомобиля Иж. Об этом сообщает «Калашников Media».

Концерн Калашников обязательно освоит деньги, выделенные на производство электромобиля, но вряд ли суперэлектрокар составит конкуренцию Тесле, считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян. Сейчас концерн «Калашников» показывает на форуме «Армия» в парке Патриот робота и мотоциклы «Иж», напомнил Сергей Асланян.