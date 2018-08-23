Песков: Президент Путин выскажет свои мысли по проекту пенсионной реформы, если посчитает необходимым

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ранее заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне «ничего хорошего не видят» в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали

Президент Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы из-за снижения своего рейтинга, сказал в эфире «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Колесников считает, что народ достаточно пассивен, потому что государство само воспитало у населения иждивенческие настроения.