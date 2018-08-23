Песков: Президент Путин выскажет свои мысли по проекту пенсионной реформы, если посчитает необходимым
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин ранее заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне «ничего хорошего не видят» в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали
Президент Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы из-за снижения своего рейтинга, сказал в эфире «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Колесников считает, что народ достаточно пассивен, потому что государство само воспитало у населения иждивенческие настроения.
Комментарии17
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lager23 23 августа 2018 | 17:07
Володя наш херой!
traxau_okurka 23 августа 2018 | 17:08
lager23: Президент Путин выскажет свои мысли, если найдет таковые в своей голове.
zor 23 августа 2018 | 17:26
lager23: большой ХЕРОй наш Володя
vilingrad 23 августа 2018 | 17:08
Так у него есть мысли...утром мажу бутерброд...
hiryrg 23 августа 2018 | 17:28
vilingrad: а к вечерку после ударного трудового дня - омарчики с черной икрой с коньячком 1000 летней выдержки...
eniro 23 августа 2018 | 17:13
Спорим, шоу этого клоуна наберет более 40 млн. просмотров за сутки?
platonnekafrin 23 августа 2018 | 17:13
Не знаю, куда всё катится, но Путину удалось сделать так, что многие могут сказать, что в Советском Союзе было лучше, чем в России. Я бы переиначил: "В нынешней России даже хуже, чем в СССР". Теперь ждем мысль, которую нам скажет это ...
nichirin 23 августа 2018 | 17:16
Ничего себе заявление, мозг совсем усами зарос? Что ещё Ваше Преподобное Сиятельное Величие "посчитает необходимым" сделать? На пенсию когда уже Величество соизволит?
sensei54 23 августа 2018 | 17:17
"...выскажет свои мысли,.
Ну, прямо как Мао-Цзедун.
kazlevich1949 23 августа 2018 | 17:19
«Козлёнок, который считал до десяти»...
trans 23 августа 2018 | 17:21
Если уж дед Щукарь уселся в президентское кресло на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы эти рожи типа Пескова менял. А то уже блевать манит от одного его вида.
yralez 23 августа 2018 | 17:23
Да наплевал бы на нас, не ломался бы.
Чай, не девочка.
Мальчик плешивый..
hiryrg 23 августа 2018 | 17:25
Смотри те ка. Колесников с бухты барахты что-то там про народ ляпнул. Ему то какое дело до пенсионного грабежа?
cromwel 23 августа 2018 | 17:26
Что значит "сочтет необходимым"? Обнаглел совсем.
student_ru_ru 23 августа 2018 | 17:26
Дык правильно. Мы ж не Ганди, с нами не о чем говорить.
gregor 23 августа 2018 | 17:39
Песков: Президент Путин выскажет свои мысли по проекту пенсионной реформы, если снизойдёт до общения с рабами .
vincenttt 23 августа 2018 | 17:58
Да когда же этот гопник гэбистский всё-таки испражнится?!...Народонаселение РФ так жаждет "смягчённого" грабежа!...Когда же он о своём очередном-то грабеже населения пропылит?!