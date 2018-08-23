Московская мэрия согласовала заявку столичного отделения КПРФ на проведение шествия против пенсионной реформы
Однако продолжительность акции сократили вдвое – с 12-ти до 14-ти часов. Организаторы на эти условия согласились. Акция пройдет 2-го сентября на проспекте Академика Сахарова. Сейчас городские власти рассматривают еще три заявки на акции против пенсионной реформы, которые планируется также провести 2-го сентября.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 23 августа 2018 | 16:41
Коммуняки пиарятся. Но идти надо. Все, что снижает вероятность появления очередного дворца для карлика - все годно.
dmast79 23 августа 2018 | 16:55
traxau_okurka: Может, вы там лишний, если для вас важны какие-то там "дворцы", а не пенсии?
vilingrad 23 августа 2018 | 16:55
Но, как и 9 мая 1905, с портретами царька, хоругвями и плакатами "Батюшка, смилуйся над подданными своея!"
dmast79 23 августа 2018 | 17:01
vilingrad: Ну не с уточками же, и не с бумажными самолётиками и плюшевыми медвежатами... Люди соберутся серьёзные, и обсуждать будут проблемы реальные.