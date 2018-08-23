Сразу несколько российских интернет-изданий сообщили о проблемах с публикацией своих материалов в Фейсбуке
Это «Инсайдер», «Медиазона», «Арзамас», «Роскомсвобода» и другие. При попытке разместить публикацию с гиперссылкой на какой-либо материал Фейсбук сразу ее удаляет. Как отмечает «Медуза», по всей видимости, сбой носит глобальный характер. С такими же трудностями сталкиваются украинские, немецкие и англоязычные издания. О причинах сбоя руководство соцсети пока ничего не сообщало.
Комментарии1
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fresh_breeze 23 августа 2018 | 17:58
"Медузу" тоже прищучили? "А нас за що?" они ещё не вопят?
У них что, нет госдеповской бумаги о том, что это СМИ специализируется на выливании помоев на голову России? Странно, что они не предусмотрели такую формальность; будь у них сей документ, подобное недоразумение не могло бы случиться.