В Курске полиция задержала 16-летнего молодого человека в футболке с надписью «Навальный 2018»
Об этом он сам сообщил на «горячую линию» «ОВД-инфо». По словам молодого человека, полицейские велели ему выключить телефон, заявив, что задержанный не имеет права передавать данные об удостоверениях сотрудников правоохранительных органов третьим лицам. Силовики заявили, что везут задержанного в отдел для проверки личности. Сам молодой человек уверен, что его повезли в ОВД из-за того, что он вышел в общественное место в футболке с Навальным. Где именно произошло задержание, он не уточнил.
Комментарии24
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ansh 23 августа 2018 | 16:35
Будни путинизма.
traxau_okurka 23 августа 2018 | 16:36
ansh: Отличную рекламу сделают Навальному. Не привечаю Леху, но если он за то, чтобы банду казнокрадов отправить по этапу - готов выйти на улицу.
danko1 23 августа 2018 | 16:40
traxau_okurka: Если бы полицаи проводили задержание тех, кто носит майки с изображением Путина во всевозможных видов, у них улов был бы намного больше.
А основания к задержанию тех, кто носит майки с изображением Навального и Путина- одинаковы.
Точнее, оснований в обоих случаях нет.
ogrig Олег Савин 23 августа 2018 | 16:42
danko1: А основания к задержанию тех, кто носит майки с изображением Навального и Путина- одинаковы.
Точнее, оснований в обоих случаях нет.
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Можно. Терроризм и порнография.
cattt 23 августа 2018 | 16:45
danko1: Навальный, как тряпка на быка, только у быка нет мозгов, а у пентов похоже то же.
mr_samgin 23 августа 2018 | 16:36
Полиция спосла моложого человека от расправы казаков.
Слава нашей полиции!
zapadnay 23 августа 2018 | 16:46
В Новосибирске прикрывают скульптуру, в Курсе задерживают за футболку с надписью Навальный. Кто вообще все эти люди?
lion64__2 23 августа 2018 | 16:37
На футболку надо нанести изображение унитаза, тогда надпись станет подходящей.
pavelmistery 23 августа 2018 | 17:38
lion64__2: Тогда его возьмут за сравнение властей с унитазом
severnaj 23 августа 2018 | 16:39
Ужасно. Обезумели от страха мордорцы.
gregor 23 августа 2018 | 16:41
В Курске полиция задержала 16-летнего молодого человека в футболке с надписью «Навальный 2018
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В конституции России ,на которой клялся некто Путин ,который В.В ,так и записано :-" Нельзя носить майку с надписью "Навальный 2018 " .
Вот 86 % телевизионного растениеводства , не дадут соврать .
skull__ 23 августа 2018 | 16:47
А в итоге окажется, что барыгу задержали...
Помню тут про двух девочек тоже слезы лили, а оказалось их тупо за наркоту взяли.
zukus 23 августа 2018 | 16:50
Об этом он сам сообщил на «горячую линию» «ОВД-инфо»
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Очередной "распятый мальчик" российской журналистики?
rusof_ob 23 августа 2018 | 16:53
Расстрелять надо была сучонка на месте, бензин на него еще тратить!
ts 23 августа 2018 | 17:20
rusof_ob: Лучше -- тебя за такой совет!
equus 23 августа 2018 | 17:24
rusof_ob:
Плохая шутка.
iskander1970 23 августа 2018 | 17:01
А если надеть майку с Навальным,совершить преступления,а потом сказать:"Я считаю,что меня задержали за эту майку"?И всё,поддержка либер общественнности обеспечена!Узник режима!Про это напишут и ИНОСМИ.Даже если посадят,руководство колонии,чтобы не навлечь проверки,обеспечит лучшие условия отсидки.А целый кагал либералов будет биться в это время за твоё УДО...Иногда эта система работает!
fikus74 23 августа 2018 | 17:04
алё! м@даки, курские милицейские - вас где набрали!
pyfrjvsqfldjrfn 23 августа 2018 | 17:08
fikus74: Так в Курске же.
max3446 23 августа 2018 | 17:12
футболка или значки ничтожество навральный 2018 вообще уже считается в народе приравненные к нацистским. Ведь мутант с 46 размером ноги сам когда то распространил фейк где школьник нацистские значки принес в школу и за это его отчитывали, а днизенкое дно выдал их за свои.
elenaj1959 23 августа 2018 | 17:26
max3446: Что вы имеете против ноги 46 размера? У вас 37 размер ноги и комплекс неполноценности?
felixcat 23 августа 2018 | 17:17
А как такой текст: путин лучше чем НАВАЛЬНЫЙ 2018 ?
nenepaletz 23 августа 2018 | 17:37
felixcat:
А как такой текст: путин лучше чем НАВАЛЬНЫЙ 2018 ?
Лучшее, на мой взгляд, будет : Путин лучше чем Навальный?!
elenaj1959 23 августа 2018 | 17:24
Какой конкретно закон нарушил этот молодой человек?