В Курске полиция задержала 16-летнего молодого человека в футболке с надписью «Навальный 2018»

Об этом он сам сообщил на «горячую линию» «ОВД-инфо». По словам молодого человека, полицейские велели ему выключить телефон, заявив, что задержанный не имеет права передавать данные об удостоверениях сотрудников правоохранительных органов третьим лицам. Силовики заявили, что везут задержанного в отдел для проверки личности. Сам молодой человек уверен, что его повезли в ОВД из-за того, что он вышел в общественное место в футболке с Навальным. Где именно произошло задержание, он не уточнил.