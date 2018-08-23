В РПЦ одобрили решение новосибирского вуза прикрыть обнаженные статуи покрывалами
Об этом заявил протоиерей Александр Матрук, который был в составе делегации, — сообщает радио «Говорит Москва». Он добавил, что студенты пусть учатся рисовать с натуры и с обнаженных структур, а церковным людям эти статуи показывать не надо. «Ничего не должно смущать человека», — сказал Матрук.
Делегация священнослужителей пришла в Новосибирский госуниверситет архитектуры и дизайна 23-го августа на мероприятие, где обсуждалась доступность храмов для маломобильных граждан.
Комментарии29
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hastings 23 августа 2018 | 16:32
Чтобы срам пресечь, у статуй лишнее отсечь!
traxau_okurka 23 августа 2018 | 16:34
hastings: А фюрер неприкрытую задницу кошки нарисовал!!! При детях!! Уууу, анафеме придать зоофила!!
cattt 23 августа 2018 | 16:42
Попы источник бескультурья, насаждают нам понятия 13 века.
luger_max_otto 23 августа 2018 | 17:03
Ну прямо афганские исламисты, уничтожившие статуи Будды...
danko1 23 августа 2018 | 16:43
traxau_okurka: Попы против Бога пошли, против его создания- человека.
dmast79 23 августа 2018 | 16:51
danko1: Это создания Божьи пошли против воли Отца, нажравшись запретных плодов в Эдеме, по совету Искусителя, и обнаружили, что наги. И сделали себе опоясания из листьев. Т. е. Царь всех либералов - Змий, ввёл Человека в Грех и порок, с тех пор люди закрывают срам.
vilingrad 23 августа 2018 | 16:51
traxau_okurka: Члены РПЦ должны быть поголовно закрыты паранджой- чтобы не смущать простых атеистов!
hastings 23 августа 2018 | 17:24
traxau_okurka: там чисто схематически всё было нарисовано, без смущающих подробностей, в рамках приличия. А тут статуи некоторыми обнаженными частями чуть ли ни в лицо тычут, люди в коридорах от стыда покрасневшие ходят.
cattt 23 августа 2018 | 17:45
hastings: Не ходи в храм искусства, я ведь не хожу в церковь или в порносалон.
sokal123 23 августа 2018 | 16:34
hastings: Пещерные времена - патриарх пиписек испугается что ли.
hastings 23 августа 2018 | 17:21
sokal123: это ради молодежи. Чтобы оголенные причиндалы не отвлекали от учебы и молитвы, не вызывали у студентов содомских помыслов и антигосударственных измышлений.
tks 23 августа 2018 | 17:02
hastings: У статуй лишнее отсечь - всё равно, как храм поджечь!
midnightblues 23 августа 2018 | 17:28
hastings: И не токмо у статуй
Можно у священнослужителей ненужное отрезать
Дабы во Имя
Не корысти ведь ради
А токмо
zztop1960 23 августа 2018 | 16:39
Это как Талибан в Афганистане буддийские статуи уничтожал , а ИГИЛ в Сирии рушил памятники истории и архитектуры , духовные братья
vvpv 23 августа 2018 | 16:42
Лаокоон
(Фонтанчик)
Город маленький на юге,
Где в сердцах и страть и пыл,
Где всё знают друг о друге,
Даже то, что сам забыл,-
Потянуло на культуру,
Выствляют на газон
Знаменитую скульптуру
Имя ей - Лаокоон.
Вточь такую, как в Париже,
Но поменьше раза в три…
Мышцы разные наружу
Выпирают изнутри.
Хоть героев породили,
Строй не тот, не та среда,
Но змею они давили,
Как ударники труда.
Но заметили где надо,
Что напротив детский сад,
И небось видать из сада
Тыл и профиль и… фасад!
Может просто пожурили,
Только явно неспроста,
Аккуратно обрубили
Неприличные места.
Вот тогда случилась драма
И глазеть бежал народ,
Как белеет свежий мрамор
Там, где грешный был перёд!
В Академии, не ниже,
Был скандал от тех вестей
И заказаны в Париже
Были копии частей.
Изготовлены с натуры…
Только, черти их дери!
Наша копия скульптуры
Чуть поменьше… раза в три!
И поскольку рядом дети -
Прочь шедевр мировой…
Лишь остались “штуки эти”,
Как фонтанчик питьевой.
roma50 23 августа 2018 | 16:42
Обычно, кто стесняется, тем повязки на глаза надевают
platonnekafrin 23 августа 2018 | 16:43
Прости меня, ерей, но это ж только глина. Какое же смущение начнется, когда на светской церемонии солистка ансамбля песни и пляски имени Локтева юлой подол свой задерет, или Матвиенко в декольте тебе покажется. Скажу я так: "Раз одеялами весь срам в этой стране не накрыть, для сохранения веры надо попам мешки на голову надевать заблаговременно".
don_ballon 23 августа 2018 | 16:45
А что, разве человека можно смутить видом античной скульптуры? Ни разу в жизни не видел такого человека. Это каким нужно обладать подавленным либидо, матёрым ханжеством и плотоядным воображением, чтобы смутиться произведением искусства из гипса, мрамора или бронзы? Каким нужно быть задротом, чтобы при виде Венеры Милосской появились игривые мыслишки? Совсем офуели попы.
psychoanalytic 23 августа 2018 | 17:38
don_ballon: Ну собственно, Вы меня опередили и все сказали уже. Добавлю только, что, да, если копнуть в бессознательное, то там такое скрыто. Но, они ведь не даром Канта, Фрейда и других философов, мыслителей записали в 100 самых главных врагов церкви.
rihard 23 августа 2018 | 16:47
Мракобесы и идиоты
faul 23 августа 2018 | 16:47
Вот попам больше делать ведь нечего! Вот нашли статуи обнажённые и решили,что это надо закрыть! Скоро доберутся до людей таким образом! А потом народ самих попов разгонит на хрен! История ни чему не учит этих деятелей! А ведь Россия в 1917 году была на 100% верующей! Вот до чего может довести маразм!
aleksei123m 23 августа 2018 | 16:53
Дикость + глупостью это скрепа?
zukus 23 августа 2018 | 16:55
Аналогичный случай произошел в Казахстане в 2016 году. Житель Астаны Талгат Шолтаев решил прикрыть платком установленную в одном из парков скульптуру, одежда которой, по мнениям некоторых, выглядела слишком откровенной и не соответствовала образу целомудренной казахской девушки.
Поступок Шолтаева стал широко известен в обществе и вызвал как одобрение, так и порицание. В Казнете его окрестили "уятменом", от казахского слова ұят – стыд. Потом этот термин стал нарицательным для поборников нравственности и морали, которые слишком усердствуют в своем рвении.
tks 23 августа 2018 | 16:57
Прикрыли, чтоб непроизвольную эрекцию у попов не провоцировать?
harmaa 23 августа 2018 | 17:00
А в Эрмитаж скоро экскурсия от РПЦ?
nikolaitschi 23 августа 2018 | 17:11
А если придут из другой конфессии, то статуям сделают обрезание?
nichirin 23 августа 2018 | 17:19
Нужно срочно запатентовать идею нижнего белья для статуй! РПЦ, дарю идею, безвозмездно.
borhudarov 23 августа 2018 | 17:32
Иногда молчание - золото. Жаль, иерархи этого не знают
cromwel 23 августа 2018 | 17:35
Может их пожалели. Вдруг у них на обнаженных мальчиков встанет.