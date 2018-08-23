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16:31, 23 августа 2018

В РПЦ одобрили решение новосибирского вуза прикрыть обнаженные статуи покрывалами

Об этом заявил протоиерей Александр Матрук, который был в составе делегации, — сообщает радио «Говорит Москва». Он добавил, что студенты пусть учатся рисовать с натуры и с обнаженных структур, а церковным людям эти статуи показывать не надо. «Ничего не должно смущать человека», — сказал Матрук.
Делегация священнослужителей пришла в Новосибирский госуниверситет архитектуры и дизайна 23-го августа на мероприятие, где обсуждалась доступность храмов для маломобильных граждан.

Комментарии

29

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hastings 23 августа 2018 | 16:32

Чтобы срам пресечь, у статуй лишнее отсечь!

traxau_okurka 23 августа 2018 | 16:34

hastings: А фюрер неприкрытую задницу кошки нарисовал!!! При детях!! Уууу, анафеме придать зоофила!!

cattt 23 августа 2018 | 16:42

Попы источник бескультурья, насаждают нам понятия 13 века.

luger_max_otto 23 августа 2018 | 17:03

Ну прямо афганские исламисты, уничтожившие статуи Будды...

danko1 23 августа 2018 | 16:43

traxau_okurka: Попы против Бога пошли, против его создания- человека.

dmast79 23 августа 2018 | 16:51

danko1: Это создания Божьи пошли против воли Отца, нажравшись запретных плодов в Эдеме, по совету Искусителя, и обнаружили, что наги. И сделали себе опоясания из листьев. Т. е. Царь всех либералов - Змий, ввёл Человека в Грех и порок, с тех пор люди закрывают срам.

vilingrad 23 августа 2018 | 16:51

traxau_okurka: Члены РПЦ должны быть поголовно закрыты паранджой- чтобы не смущать простых атеистов!

hastings 23 августа 2018 | 17:24

traxau_okurka: там чисто схематически всё было нарисовано, без смущающих подробностей, в рамках приличия. А тут статуи некоторыми обнаженными частями чуть ли ни в лицо тычут, люди в коридорах от стыда покрасневшие ходят.

cattt 23 августа 2018 | 17:45

hastings: Не ходи в храм искусства, я ведь не хожу в церковь или в порносалон.

sokal123 23 августа 2018 | 16:34

hastings: Пещерные времена - патриарх пиписек испугается что ли.

hastings 23 августа 2018 | 17:21

sokal123: это ради молодежи. Чтобы оголенные причиндалы не отвлекали от учебы и молитвы, не вызывали у студентов содомских помыслов и антигосударственных измышлений.

tks 23 августа 2018 | 17:02

hastings: У статуй лишнее отсечь - всё равно, как храм поджечь!

midnightblues 23 августа 2018 | 17:28

hastings: И не токмо у статуй
Можно у священнослужителей ненужное отрезать
Дабы во Имя
Не корысти ведь ради
А токмо

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zztop1960 23 августа 2018 | 16:39

Это как Талибан в Афганистане буддийские статуи уничтожал , а ИГИЛ в Сирии рушил памятники истории и архитектуры , духовные братья

vvpv 23 августа 2018 | 16:42

Лаокоон
(Фонтанчик)

Город маленький на юге,
Где в сердцах и страть и пыл,
Где всё знают друг о друге,
Даже то, что сам забыл,-
Потянуло на культуру,
Выствляют на газон
Знаменитую скульптуру
Имя ей - Лаокоон.

Вточь такую, как в Париже,
Но поменьше раза в три…
Мышцы разные наружу
Выпирают изнутри.
Хоть героев породили,
Строй не тот, не та среда,
Но змею они давили,
Как ударники труда.

Но заметили где надо,
Что напротив детский сад,
И небось видать из сада
Тыл и профиль и… фасад!
Может просто пожурили,
Только явно неспроста,
Аккуратно обрубили
Неприличные места.

Вот тогда случилась драма
И глазеть бежал народ,
Как белеет свежий мрамор
Там, где грешный был перёд!
В Академии, не ниже,
Был скандал от тех вестей
И заказаны в Париже
Были копии частей.

Изготовлены с натуры…
Только, черти их дери!
Наша копия скульптуры
Чуть поменьше… раза в три!
И поскольку рядом дети -
Прочь шедевр мировой…
Лишь остались “штуки эти”,
Как фонтанчик питьевой.

roma50 23 августа 2018 | 16:42

Обычно, кто стесняется, тем повязки на глаза надевают

platonnekafrin 23 августа 2018 | 16:43

Прости меня, ерей, но это ж только глина. Какое же смущение начнется, когда на светской церемонии солистка ансамбля песни и пляски имени Локтева юлой подол свой задерет, или Матвиенко в декольте тебе покажется. Скажу я так: "Раз одеялами весь срам в этой стране не накрыть, для сохранения веры надо попам мешки на голову надевать заблаговременно".

don_ballon 23 августа 2018 | 16:45

А что, разве человека можно смутить видом античной скульптуры? Ни разу в жизни не видел такого человека. Это каким нужно обладать подавленным либидо, матёрым ханжеством и плотоядным воображением, чтобы смутиться произведением искусства из гипса, мрамора или бронзы? Каким нужно быть задротом, чтобы при виде Венеры Милосской появились игривые мыслишки? Совсем офуели попы.

psychoanalytic 23 августа 2018 | 17:38

don_ballon: Ну собственно, Вы меня опередили и все сказали уже. Добавлю только, что, да, если копнуть в бессознательное, то там такое скрыто. Но, они ведь не даром Канта, Фрейда и других философов, мыслителей записали в 100 самых главных врагов церкви.

rihard 23 августа 2018 | 16:47

Мракобесы и идиоты

faul 23 августа 2018 | 16:47

Вот попам больше делать ведь нечего! Вот нашли статуи обнажённые и решили,что это надо закрыть! Скоро доберутся до людей таким образом! А потом народ самих попов разгонит на хрен! История ни чему не учит этих деятелей! А ведь Россия в 1917 году была на 100% верующей! Вот до чего может довести маразм!

aleksei123m 23 августа 2018 | 16:53

Дикость + глупостью это скрепа?

zukus 23 августа 2018 | 16:55

Аналогичный случай произошел в Казахстане в 2016 году. Житель Астаны Талгат Шолтаев решил прикрыть платком установленную в одном из парков скульптуру, одежда которой, по мнениям некоторых, выглядела слишком откровенной и не соответствовала образу целомудренной казахской девушки.

Поступок Шолтаева стал широко известен в обществе и вызвал как одобрение, так и порицание. В Казнете его окрестили "уятменом", от казахского слова ұят – стыд. Потом этот термин стал нарицательным для поборников нравственности и морали, которые слишком усердствуют в своем рвении.

tks 23 августа 2018 | 16:57

Прикрыли, чтоб непроизвольную эрекцию у попов не провоцировать?

harmaa 23 августа 2018 | 17:00

А в Эрмитаж скоро экскурсия от РПЦ?

nikolaitschi 23 августа 2018 | 17:11

А если придут из другой конфессии, то статуям сделают обрезание?

nichirin 23 августа 2018 | 17:19

Нужно срочно запатентовать идею нижнего белья для статуй! РПЦ, дарю идею, безвозмездно.

borhudarov 23 августа 2018 | 17:32

Иногда молчание - золото. Жаль, иерархи этого не знают

cromwel 23 августа 2018 | 17:35

Может их пожалели. Вдруг у них на обнаженных мальчиков встанет.

(комментарий скрыт)

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