В РПЦ одобрили решение новосибирского вуза прикрыть обнаженные статуи покрывалами

Об этом заявил протоиерей Александр Матрук, который был в составе делегации, — сообщает радио «Говорит Москва». Он добавил, что студенты пусть учатся рисовать с натуры и с обнаженных структур, а церковным людям эти статуи показывать не надо. «Ничего не должно смущать человека», — сказал Матрук.

Делегация священнослужителей пришла в Новосибирский госуниверситет архитектуры и дизайна 23-го августа на мероприятие, где обсуждалась доступность храмов для маломобильных граждан.