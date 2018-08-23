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16:28, 23 августа 2018

Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза

Об этом сообщает ФБК, отмечая, что продукты закупаются у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Медведевым. Своим указом премьер сделал крымскую фирму «Мясокомбинат Дружба народов» эксклюзивным поставщиком Росгвардии. Ранее эта фирма принадлежала украинскому олигарху Юрию Косюку, который заявлял, что мясокомбинат у него отобрали «структуры, близкие к руководству Российской Федерации». По данным ФБК, раньше капусту покупали по 14 рублей за килограмм, сейчас – почти по 47; лук – за 16, сейчас – больше, чем по 37 рублей. Общая сумма контрактов составила без малого 2,5 миллиардов рублей. В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество.

Комментарии

28

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traxau_okurka 23 августа 2018 | 16:32

Но путинская Россия настолько высоходуховна, что ее правоохранители "не заметят" данного преступления.

archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 16:45

traxau_okurka:
" продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество. "

правильно - нац.гвардию надо кормить тухлятиной и врать им на полит-православнутых занятиях, что виноваты "либерасты", "омириканцкее пендосы", школьники, студенты, очкарики и велосипедисты - тогда каратели будут злее "размазывать печень по асфальту" (с) Письков

luger_max_otto 23 августа 2018 | 16:57

С тухлятины начинались многие мятежи, один бронетемкин поносец чего стоил...

astet 23 августа 2018 | 16:33

Не мешайте Медведеву воровать!
Тем более, Путин не возражает.
(Интересно, Путин в доле?)

zor 23 августа 2018 | 17:04

astet: наивный вы человек.Медведев профессиональный зицпредседатель на процентах.Путин - белоглазый Корейко.Вся остальная путинская шобла-дети лейтенанта Шмидта.

mr_samgin 23 августа 2018 | 16:33

Руки прочь от бизнеса!
Мало триллионов басков вывили в офшоры?
Сверх прибыли капиталистов - это гарантия, что "Совок" не вернётся.

gregor 23 августа 2018 | 16:36

Ну и пусть .... а мы 86 % одобрямс ..... нам так телевизор приказал .
Мы ,86 % телевизионного электората , ещё теснее сплотимся вокруг воров и жулья , Назло Америке и Европе да и Воронежу назло .
Менталитет и генофонд , после селекции упыря сталина , потому ,как .

kp6ic 23 августа 2018 | 16:40

шалунишка димон и его компот. боюсь, скоро придется заводить новый батальон опричников. для успокоения души и совести, так сказать. ну и налоги с жкх повысить, конечно же.

nemez1 23 августа 2018 | 16:42

меня это радует, значит наступает полный 3.14здец, раз стали воровать везде и во всёи.

shoorah 23 августа 2018 | 16:45

Ну, что это за новость? Если бы стали закупать в 2-3 раза дешевле, тогда новость, сенсация. "Если собака укусила человека, это не новость, а если человек укусил собаку - это новость." В данном случае собака укусила человека))

midnightblues 23 августа 2018 | 16:46

Круговорот
А потом мишутка на эти деньги обожрется химией и будет спать на всех заседаниях

lager23 23 августа 2018 | 16:48

Я тоже хочу продавать всякое барахло Росгвардии!
Дайте мне возможность развернуться пошире и мир содрогнётся!

tks 23 августа 2018 | 16:50

Наверняка это особая гвардейская спецкартоха!! Естессна, по особой цене!

cromwel 23 августа 2018 | 17:31

tks: видимо удобрял эту картоху лично медведев из внутренних мощностей

vincenttt 23 августа 2018 | 16:54

Очередной факт о том как обмылок гэбистский ради сохранения своей неконституционной власти просто таки закармливает свою холуйню, в этом случае вояку золотова и его шайку росгвардию!...Конечно же продолжая грабить для этого российских старух и детей!

matsuvi 23 августа 2018 | 16:55

"Это статусная рента", как сказал старший начальник.

protoukrop 23 августа 2018 | 16:58

Закупают не в 2-3 раза дороже, а в 6 раз. Вот оптовая цена капусты в Москве - 8 рублей, а они кому-то платят по 47. https://himki.pulscen.ru/products/kapusta_63506695

ed10075 23 августа 2018 | 17:02

Ворье правит балом.

max3446 23 августа 2018 | 17:03

Во клоун то ничтожество навральный. выдал якобы распоряжение... без подписи Медведева. Бу га га )) И кстати мутант с 46 размером ноги, ты бы хоть немного погуглил бы чтоли, каждая воинская часть Росгвардии - самостоятельное юридическое лицо со своими фин органами и каждый сам совершает закупки, поэтому в принципе такого распоряжения быть не может и не могло быть. очередной фейк выложил, а потом унылое днищенское дно удивляется, почему на него все сми, кроме самых помоек) наплевали и не печатают его лживые расследования.

(комментарий скрыт)

berg499 23 августа 2018 | 17:34

max3446: Вы наверное сильно удивитесь, но если наберёте в православном яндексе "распоряжение правительства", в рубрике "картинки" будут сканы этих распоряжений точно в таком же виде, с оттиском печати, но без подписи, причём этот порядок ещё при Черномырдине был. Так что перед тем как опростаться, проверьте под седалищем наличие выгребной ямы.
Кстати, мною было потрачено ровно 2 минуты. чтобы в том же Яндексе найти "Решение № 10-04-25 от 20.0818 г. О результатах внеплановой проверки соблюдения законодательство контрактной системе в сфере закупок" Комиссии Управления федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок. Там фабула просто прелестна - фирма хотела поставить сок ФКУ "Сибцмто Росгвардии" по цене 56 руб. за литр, на что росгвардейцы ответили, что в соответствии с упомянутым Навальным "фейковым" распоряжением Правительства, они закупают у единственного поставщика - ООО "Мясокомбинат Дружба народов". Фирма обратилась в и обратилась в антимонополку, указывая, что "государственный контракт заключён по начальной (максимальной) цене, т.е. без снижения (экономии бюджетных средств), которое могло быть при размещении закупки конкурентным способом". Итоги проверки: ну а чо? Распоряжение о единственном поставщике есть? Значит всё ок.
Оспедя, ведь вас же тоже обворовывают и лишают будущего, но виноват конечно Навальный, укравший весь лес!

yralez 23 августа 2018 | 17:03

У них и оклады во столько же раз завышены.
Мы заплатим......заставят.

dmast79 23 августа 2018 | 17:06

ФБК? Навальный? Можно дальше не читать - половина вымысел, остальное - домысел.

kukrynx 23 августа 2018 | 17:17

dmast79: Можно дальше не читать…
Ну и не читай. В чём проблема?
А ещё лучше - не пиши, деточка.

kp6ic 23 августа 2018 | 17:17

dmast79: спасибо. ушел в игнор.

pavelmistery 23 августа 2018 | 17:41

dmast79: У себя на сайте он предоставил кучу фактов. Попробуйте опровергнуть их. https://navalny.com/p/5928/

rktq 23 августа 2018 | 17:11

Мясокомбинат и капуста...Однако..
То.. у меня капусту все закупают по 14 ( в. т.ч. сети).. .. за что продают это их "рамсы"..

felixcat 23 августа 2018 | 17:15

Хохма будет когда они (росс гвардия ) разбегутся. А они точно разбегутся, не за картошку по тройной цене жизнью рисковать, в самом же деле?!

sneer1 23 августа 2018 | 17:20

История повторяется. Как в Первую мировую представители царской фамилии наживались на поставках в армию тухлятины и плохого оружия, так и сейчас. Кончилось все для режима на очень хорошо. Только наши двоечники истории не помнят. Может, оно и к лучшему?

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