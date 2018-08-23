Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза
Об этом сообщает ФБК, отмечая, что продукты закупаются у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Медведевым. Своим указом премьер сделал крымскую фирму «Мясокомбинат Дружба народов» эксклюзивным поставщиком Росгвардии. Ранее эта фирма принадлежала украинскому олигарху Юрию Косюку, который заявлял, что мясокомбинат у него отобрали «структуры, близкие к руководству Российской Федерации». По данным ФБК, раньше капусту покупали по 14 рублей за килограмм, сейчас – почти по 47; лук – за 16, сейчас – больше, чем по 37 рублей. Общая сумма контрактов составила без малого 2,5 миллиардов рублей. В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество.
Комментарии28
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traxau_okurka 23 августа 2018 | 16:32
Но путинская Россия настолько высоходуховна, что ее правоохранители "не заметят" данного преступления.
archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 16:45
traxau_okurka:
" продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество. "
правильно - нац.гвардию надо кормить тухлятиной и врать им на полит-православнутых занятиях, что виноваты "либерасты", "омириканцкее пендосы", школьники, студенты, очкарики и велосипедисты - тогда каратели будут злее "размазывать печень по асфальту" (с) Письков
luger_max_otto 23 августа 2018 | 16:57
С тухлятины начинались многие мятежи, один бронетемкин поносец чего стоил...
astet 23 августа 2018 | 16:33
Не мешайте Медведеву воровать!
Тем более, Путин не возражает.
(Интересно, Путин в доле?)
zor 23 августа 2018 | 17:04
astet: наивный вы человек.Медведев профессиональный зицпредседатель на процентах.Путин - белоглазый Корейко.Вся остальная путинская шобла-дети лейтенанта Шмидта.
mr_samgin 23 августа 2018 | 16:33
Руки прочь от бизнеса!
Мало триллионов басков вывили в офшоры?
Сверх прибыли капиталистов - это гарантия, что "Совок" не вернётся.
gregor 23 августа 2018 | 16:36
Ну и пусть .... а мы 86 % одобрямс ..... нам так телевизор приказал .
Мы ,86 % телевизионного электората , ещё теснее сплотимся вокруг воров и жулья , Назло Америке и Европе да и Воронежу назло .
Менталитет и генофонд , после селекции упыря сталина , потому ,как .
kp6ic 23 августа 2018 | 16:40
шалунишка димон и его компот. боюсь, скоро придется заводить новый батальон опричников. для успокоения души и совести, так сказать. ну и налоги с жкх повысить, конечно же.
nemez1 23 августа 2018 | 16:42
меня это радует, значит наступает полный 3.14здец, раз стали воровать везде и во всёи.
shoorah 23 августа 2018 | 16:45
Ну, что это за новость? Если бы стали закупать в 2-3 раза дешевле, тогда новость, сенсация. "Если собака укусила человека, это не новость, а если человек укусил собаку - это новость." В данном случае собака укусила человека))
midnightblues 23 августа 2018 | 16:46
Круговорот
А потом мишутка на эти деньги обожрется химией и будет спать на всех заседаниях
lager23 23 августа 2018 | 16:48
Я тоже хочу продавать всякое барахло Росгвардии!
Дайте мне возможность развернуться пошире и мир содрогнётся!
tks 23 августа 2018 | 16:50
Наверняка это особая гвардейская спецкартоха!! Естессна, по особой цене!
cromwel 23 августа 2018 | 17:31
tks: видимо удобрял эту картоху лично медведев из внутренних мощностей
vincenttt 23 августа 2018 | 16:54
Очередной факт о том как обмылок гэбистский ради сохранения своей неконституционной власти просто таки закармливает свою холуйню, в этом случае вояку золотова и его шайку росгвардию!...Конечно же продолжая грабить для этого российских старух и детей!
matsuvi 23 августа 2018 | 16:55
"Это статусная рента", как сказал старший начальник.
protoukrop 23 августа 2018 | 16:58
Закупают не в 2-3 раза дороже, а в 6 раз. Вот оптовая цена капусты в Москве - 8 рублей, а они кому-то платят по 47. https://himki.pulscen.ru/products/kapusta_63506695
ed10075 23 августа 2018 | 17:02
Ворье правит балом.
max3446 23 августа 2018 | 17:03
Во клоун то ничтожество навральный. выдал якобы распоряжение... без подписи Медведева. Бу га га )) И кстати мутант с 46 размером ноги, ты бы хоть немного погуглил бы чтоли, каждая воинская часть Росгвардии - самостоятельное юридическое лицо со своими фин органами и каждый сам совершает закупки, поэтому в принципе такого распоряжения быть не может и не могло быть. очередной фейк выложил, а потом унылое днищенское дно удивляется, почему на него все сми, кроме самых помоек) наплевали и не печатают его лживые расследования.
berg499 23 августа 2018 | 17:34
max3446: Вы наверное сильно удивитесь, но если наберёте в православном яндексе "распоряжение правительства", в рубрике "картинки" будут сканы этих распоряжений точно в таком же виде, с оттиском печати, но без подписи, причём этот порядок ещё при Черномырдине был. Так что перед тем как опростаться, проверьте под седалищем наличие выгребной ямы.
Кстати, мною было потрачено ровно 2 минуты. чтобы в том же Яндексе найти "Решение № 10-04-25 от 20.0818 г. О результатах внеплановой проверки соблюдения законодательство контрактной системе в сфере закупок" Комиссии Управления федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок. Там фабула просто прелестна - фирма хотела поставить сок ФКУ "Сибцмто Росгвардии" по цене 56 руб. за литр, на что росгвардейцы ответили, что в соответствии с упомянутым Навальным "фейковым" распоряжением Правительства, они закупают у единственного поставщика - ООО "Мясокомбинат Дружба народов". Фирма обратилась в и обратилась в антимонополку, указывая, что "государственный контракт заключён по начальной (максимальной) цене, т.е. без снижения (экономии бюджетных средств), которое могло быть при размещении закупки конкурентным способом". Итоги проверки: ну а чо? Распоряжение о единственном поставщике есть? Значит всё ок.
Оспедя, ведь вас же тоже обворовывают и лишают будущего, но виноват конечно Навальный, укравший весь лес!
yralez 23 августа 2018 | 17:03
У них и оклады во столько же раз завышены.
Мы заплатим......заставят.
dmast79 23 августа 2018 | 17:06
ФБК? Навальный? Можно дальше не читать - половина вымысел, остальное - домысел.
kukrynx 23 августа 2018 | 17:17
dmast79: Можно дальше не читать…
Ну и не читай. В чём проблема?
А ещё лучше - не пиши, деточка.
kp6ic 23 августа 2018 | 17:17
dmast79: спасибо. ушел в игнор.
pavelmistery 23 августа 2018 | 17:41
dmast79: У себя на сайте он предоставил кучу фактов. Попробуйте опровергнуть их. https://navalny.com/p/5928/
rktq 23 августа 2018 | 17:11
Мясокомбинат и капуста...Однако..
То.. у меня капусту все закупают по 14 ( в. т.ч. сети).. .. за что продают это их "рамсы"..
felixcat 23 августа 2018 | 17:15
Хохма будет когда они (росс гвардия ) разбегутся. А они точно разбегутся, не за картошку по тройной цене жизнью рисковать, в самом же деле?!
sneer1 23 августа 2018 | 17:20
История повторяется. Как в Первую мировую представители царской фамилии наживались на поставках в армию тухлятины и плохого оружия, так и сейчас. Кончилось все для режима на очень хорошо. Только наши двоечники истории не помнят. Может, оно и к лучшему?