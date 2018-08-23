Росгвардия начала закупать продукты по ценам, завышенным в 2-3 раза

Об этом сообщает ФБК, отмечая, что продукты закупаются у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Медведевым. Своим указом премьер сделал крымскую фирму «Мясокомбинат Дружба народов» эксклюзивным поставщиком Росгвардии. Ранее эта фирма принадлежала украинскому олигарху Юрию Косюку, который заявлял, что мясокомбинат у него отобрали «структуры, близкие к руководству Российской Федерации». По данным ФБК, раньше капусту покупали по 14 рублей за килограмм, сейчас – почти по 47; лук – за 16, сейчас – больше, чем по 37 рублей. Общая сумма контрактов составила без малого 2,5 миллиардов рублей. В расследовании говорится, что продукты стали не только дороже, но также снизилось их качество.