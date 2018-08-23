Патриарх Кирилл призывает к разумной сдержанности при использовании гаджетов

Через них, считает он, создается система тотального контроля над людьми. Обращаясь к участникам Международного православного молодежного форума в Москве, глава РПЦ рассказал, как поражен тем, что люди выворачивают свое нутро наружу, как будто в исповедальне. При этом патриарх подчеркнул, что не призывает отказываться от использования интернета.