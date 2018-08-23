Патриарх Кирилл призывает к разумной сдержанности при использовании гаджетов
Через них, считает он, создается система тотального контроля над людьми. Обращаясь к участникам Международного православного молодежного форума в Москве, глава РПЦ рассказал, как поражен тем, что люди выворачивают свое нутро наружу, как будто в исповедальне. При этом патриарх подчеркнул, что не призывает отказываться от использования интернета.
Комментарии8
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dataan 23 августа 2018 | 16:09
Это точно. Пиндосы контролируют пока. Но пока. Скоро и тут им обломится. :)
arye_11 23 августа 2018 | 16:16
dataan:
Васенька.
А где "пиндосам обломилось" досель?
Подскажи, дружок.
А то знаю только как у лишнехромосомных все трещит и разваливается.
tvitov66 23 августа 2018 | 16:23
arye_11: у пиндосов много чо обломилось. Например пиндосу невозможно освоить счеты, плести лапти, подтираться берестой, гадить в сортир с дыркой в полу, есть лебеду, пить стекломой, преклонятся перед карликом-троечником ... и ваще им до нас как теперь нам до Китая
danko1 23 августа 2018 | 16:24
arye_11: Гэбэшник, служащий Кремлю и ФСБ, в тотальной слежке обвиняет гаджеты, а не свою Контору, которая 37 г. возвращает и по закону Яровой и прочим антиконституционным, за людьми следит и преследует.
nichirin 23 августа 2018 | 16:14
Типа конкуренция всё острее, а собственный контроль всё слабее?
m_anuchin 23 августа 2018 | 16:20
Не это страшно. А то - что мы живем в жестко авторитарном государстве, которое саморазрушается и это "бесит всех чиновников"...
agamasat 23 августа 2018 | 16:22
Испугался, что скоро все будут виртуальные свечки ставить в виртуальном храме?
ramses333 23 августа 2018 | 16:28
"Патриарх Кирилл призывает к разумной сдержанности при использовании гаджетов" в качестве вибраторов.