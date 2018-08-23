Российский концерн Калашников решил создать электрический суперкар, который должен стать конкурентом Тесле
В концепцию уже заложено несколько оригинальных систем, — сообщили РИА Новостям в компании. Одним из основных преимуществ новой технологии Калашников называет систему модульного управления элементами питания.
Концерн Калашников обязательно освоит деньги, выделенные на производство электромобиля, но вряд ли он сможет составить серьезную конкуренцию, — считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян.
Как раз в эти дни концерн Калашников показывает на форуме «Армия» в Подмосковье робота и мотоциклы «Иж».
Комментарии23
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alena01 23 августа 2018 | 16:10
Радиус перемещения автомобиля, пока, к сожалению, ограничен длиной шнура с вилкой...
oldpartizan 23 августа 2018 | 16:14
ЙО мобиль?
astet 23 августа 2018 | 16:28
oldpartizan: не понимаю,
почему "Калашникову" не переплюнуть Боинг?
Масштабнее надо мыслить, господа клоуны!!!
tvitov66 23 августа 2018 | 16:15
alena01: к сожалению из З.Ч. калашникова может получится только слегка переделанная конструкция Хуго Шмайсера
dmast79 23 августа 2018 | 16:25
tvitov66: Утверждать такое - значит показать полную некомпетентность в знании устройства и истории оружия.
ramses333 23 августа 2018 | 16:22
alena01: Это верно. Но зато шнур можно три раза обмотать вокруг экватора. Естественно, шнур занесен в Книгу рекордов Гинесса. Знайте, пиндосы, наших!
piter_ug 23 августа 2018 | 16:11
Ну в одном экземпляре может быть и сделают.
По двору завода будет ездить.
sagen 23 августа 2018 | 16:12
Я даже представляю примерно конструкцию. Там будет газовый поршень и он то и будет вращать колеса. Все будет трястись, греметь и шататься, но ехать будет, особенно под гору. Традиции надо блюсти...
platonnekafrin 23 августа 2018 | 16:12
Чтоб "иж" приблизился к Тесле для этого, как минимум, надо украсть у Теслы её разработки "ижа". Или чертежи суперкара нашлись в бумагах Шмайсера?
leonty 23 августа 2018 | 16:13
А что не айфоны сразу?
solonko 23 августа 2018 | 16:15
:)
Смешно
rogerrabbit 23 августа 2018 | 16:15
концерн "Калашников" обязательно освоит деньги, выделенные на производство электромобиля
обязательно
roma_stolnyy 23 августа 2018 | 16:17
Решил создать и создал это 2 большие разницы, как говорят в Одессе.
pontifig 23 августа 2018 | 16:17
гипперзвуковой ?
chichanik 23 августа 2018 | 16:18
Любимый жанр: новости будующего
pontifig 23 августа 2018 | 16:20
chichanik: у идиотов все хорошие новости в будущем
chichanik 23 августа 2018 | 16:23
pontifig: Глянцевый журнал "Идиот", рубрика "хорошие новости из будущего"?
agamasat 23 августа 2018 | 16:19
за основу Ладу возьмут или Т-34?
tvitov66 23 августа 2018 | 16:27
agamasat: У Лады основа Fiat 124, а у Т-34 танк Кристи M1931
don_ballon 23 августа 2018 | 16:22
С "теслой" конкурировать проще всего. Едет "тесла", навстречу эл. мобиль "калаш". Нажал на гашетку, очередь из спаренныхъ пулемётов, "тесла" вдребезги... Непонятно только, зачем конкурировать с тем, что само пока неконкурентноспособно. Что получится? Электрожигули, ржавеющие с такой же скоростью, как прототип.
mkazach 23 августа 2018 | 16:23
Господи, они что же, старый анекдот забыли про тульский самоварный завод? "Как соберем, почему-то пулемет получается!"
Отдачей от стрельбы чувство юмора отбито начисто.
Истинно, край непуганых идиотов...
m_anuchin 23 августа 2018 | 16:24
Ого!... Сколько ж денег можно при этом из бюджета....
rom8883 23 августа 2018 | 16:24
Главное - он не будет иметь аналогов за границей.