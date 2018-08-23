Швейцарский банк Credit Suisse опроверг сообщения о заморозке российских счетов

Пресс-служба банка уточнила, что были реклассифицированы активы, владельцы которых попали под санкции США. Но это не означает заморозку. Напомню, накануне об этом сообщило агентство Reuters. Оно утверждало, что Credit Suisse заморозил активы, связанные с Россией, на сумму в 5 миллиардов долларов. Во всех случаях банкам не выгодно блокировать счета клиентов, — объяснил в эфире РБК исполнительный директор ассоциации «Электронные деньги» Павел Шуст.

Напомним, еще накануне предполагалось введение первого пакета новых санкций в отношении России со стороны США, однако официально об этом пока не объявлено.