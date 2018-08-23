Российская валюта продолжает дешеветь
Официальный курс евро уже выше 79 рублей. В ходе торгов доллар достиг отметки в 69 рублей. Рубль отыграл потери лишь после того, как ЦБ объявил о том, что не будет покупать валюту до конца сентября. Рубль дешевеет на фоне ожидания новых американских санкций.
Комментарии5
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tvitov66 23 августа 2018 | 16:10
Поиграла, отыграла и дальше играть
snikkersnepper 23 августа 2018 | 16:12
Слушайте, я, конечно, все понимаю, но уж настолько звиздеть не надо уже...
tvitov66 23 августа 2018 | 16:17
snikkersnepper: это называется предвидеть неизбежное, а не тем словом
mamiluk 23 августа 2018 | 16:16
Мы даже знаем,кому падения рубля-абсолютно по фигу...их даже экономика(которой нет) не волнует...
sokal123 23 августа 2018 | 16:29
mamiluk: Мы то-же это знаем . Их вообще ничего не волнует.