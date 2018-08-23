Российская валюта продолжает дешеветь

Официальный курс евро уже выше 79 рублей. В ходе торгов доллар достиг отметки в 69 рублей. Рубль отыграл потери лишь после того, как ЦБ объявил о том, что не будет покупать валюту до конца сентября. Рубль дешевеет на фоне ожидания новых американских санкций.