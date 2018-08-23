Вооруженный ножом мужчина напал на людей на улице в пригороде Парижа

Два человека погибли, один серьезно ранен.

Мужчина 1982 года рождения набросился на людей во французской коммуне Трап. По данным телеканала BFM, он убил свою мать и сестру. Сразу после нападения злоумышленник укрылся в ближайшем здании, его окружила полиция, силовики требовали сдаться. Спустя некоторое время он попытался сбежать и вышел на улицу с криками «Аллах акбар!», в руках мужчина по-прежнему держал нож. Полицейские открыли огонь, от ранений нападавший скончался. По предварительным данным, он был осужден за пропаганду терроризма и внесен в полицейскую базу радикалов-исламистов. Ответственность за убийства людей в пригороде Парижа взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство», передает агентство Reuters. Полиция сейчас проверяет, как с ней был связан нападавший.

Нападение в городе Трап пока полиция не квалифицирует как теракт.