Вооруженный ножом мужчина напал на людей на улице в пригороде Парижа
Два человека погибли, один серьезно ранен.
Мужчина 1982 года рождения набросился на людей во французской коммуне Трап. По данным телеканала BFM, он убил свою мать и сестру. Сразу после нападения злоумышленник укрылся в ближайшем здании, его окружила полиция, силовики требовали сдаться. Спустя некоторое время он попытался сбежать и вышел на улицу с криками «Аллах акбар!», в руках мужчина по-прежнему держал нож. Полицейские открыли огонь, от ранений нападавший скончался. По предварительным данным, он был осужден за пропаганду терроризма и внесен в полицейскую базу радикалов-исламистов. Ответственность за убийства людей в пригороде Парижа взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство», передает агентство Reuters. Полиция сейчас проверяет, как с ней был связан нападавший.
Нападение в городе Трап пока полиция не квалифицирует как теракт.
Комментарии2
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komiccap_nkvd 23 августа 2018 | 16:09
коммуна Трамп
nichirin 23 августа 2018 | 16:11
Осенние обострения ментально- и скрепонестабильных элементов уже начались?