Задержанный в Берлине россиянин, которого подозревают в подготовке теракта, будет содержаться под стражей
Накануне мужчина был задержан в Берлине.
По версии прокуратуры, мужчина еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным ранее во Франции исламистом Клементом Б. и хранил у себя взрывчатое вещество — пероксид ацетона. Осенью того же года в квартире подозреваемого был обыск и, как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.
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