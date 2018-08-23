Задержанный в  Берлине россиянин, которого подозревают в подготовке теракта, будет содержаться под стражей

Задержанный в Берлине россиянин Магомед-Али С., которого подозревают в подготовке теракта, будет помещен в камеру предварительного заключения — такое решение в четверг принял судья верховного суда ФРГ, сообщает пресс-служба германской генпрокуратуры.

Накануне мужчина был задержан в Берлине.

По версии прокуратуры, мужчина еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным ранее во Франции исламистом Клементом Б. и хранил у себя взрывчатое вещество — пероксид ацетона. Осенью того же года в квартире подозреваемого был обыск и, как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.