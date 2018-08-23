В Таллине сегодня официально открылся мемориал жертвам коммунизма
Его построили к столетию эстонского государства. Он занимает площадь около 30 тысяч квадратных метров и состоит из двух частей – Путь и Родной двор. На стенах туннеля будут установлены таблички с именами жертв коммунизма. На церемонии президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что любая тоталитарная идеология является врагом свободы и призвала защищать моральные ценности Европы.
Комментарии7
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ansh 23 августа 2018 | 15:44
Однако запутинские холуи "патриоты" изблюются от этой новости.
Хотя, не рухни коммунизм - кем бы был их вождь в СССР? Пенсионером-чекистом.
Всё.
dataan 23 августа 2018 | 16:07
В Таллине мемориал Жертвам коммунизма. Бу-га-га-га-га :))))))))))))))))))
Это как на Большом Москворецком мосту открыт мемориал Борюсику Немцову. :)))))))))))))))
Смехота да и только. :)))))))))))))))
mamiluk 23 августа 2018 | 15:49
Интересно: какой "зеркальный"ответ предпримет путинский анклав...наверное, поставит сто метровый памятник вертухаю (на вышке и с пулемётом...)
pontifig 23 августа 2018 | 16:05
mamiluk: да поставили уже
vezdehod 23 августа 2018 | 16:06
Придёт время и в России возведут Монумент - "Памяти Сталинизма-Путинизма".
azt 23 августа 2018 | 16:05
Открыли памятник фашистам?
ansh 23 августа 2018 | 16:12
azt: Не. Например, операция "Прибой" 1949 года. Там лютовали чекисты, коммунисты-сталинисты, ....