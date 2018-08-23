В Таллине сегодня официально открылся мемориал жертвам коммунизма

Его построили к столетию эстонского государства. Он занимает площадь около 30 тысяч квадратных метров и состоит из двух частей – Путь и Родной двор. На стенах туннеля будут установлены таблички с именами жертв коммунизма. На церемонии президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что любая тоталитарная идеология является врагом свободы и призвала защищать моральные ценности Европы.