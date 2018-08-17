Совет по правам человека при президенте России попросил следствие изменить меру пресечения Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене. Содержание в СИЗО наносит серьезный ущерб здоровью заключенного. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов. Пока Кудрявцев содержится в таких суровых условиях, говорить о существе обвинения рано, считает Иван Павлов.