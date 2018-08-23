Глава интерната в Воронежской обл. осужден на 2 с половиной года за то, что не установил пожарную сигнализацию

Глава интерната в Воронежской области осужден на 2 с половиной года за то, что в свое время не установил в здании пожарную сигнализацию. При пожаре в интернате в 2015-ом году погибли 23 пациента. Осужден также завхоз учреждения, он получил 2 года в колонии-поселении.