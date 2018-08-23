Глава интерната в Воронежской обл. осужден на 2 с половиной года за то, что не установил пожарную сигнализацию
Глава интерната в Воронежской области осужден на 2 с половиной года за то, что в свое время не установил в здании пожарную сигнализацию. При пожаре в интернате в 2015-ом году погибли 23 пациента. Осужден также завхоз учреждения, он получил 2 года в колонии-поселении.
Комментарии1
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democ 23 августа 2018 | 15:41
По месяцу за каждого убиённого. Не дорога же человеческая жизнь в России. Всё как у Чехова - ведь всё равно бы померли...