Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро
Это произошло после того, как ЦБ решил приостановить покупку валюты до конца сентября. Сегодня днем курс доллара достиг 69 рублей. Такого не было с апреля 2016-го года. Российская валюта ослабевает на фоне ожидания новых американских санкций.
Представители российского правительства все чаще говорят о необходимости освободить нашу страну от долларовой зависимости. Это возможно только при соблюдении большого количества условий, — сказал «Эху Москвы» экономист Михаил Беляев. По словам Беляева, в краткосрочной перспективе реализовать эту концепцию практически невозможно.
Комментарии13
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alladinov 23 августа 2018 | 15:34
Пендосский доллар позорно падает, а Российский Рубль как х... как хороший штык твердо стоит! Роися, вперде!
edyunia 23 августа 2018 | 15:37
\\Рубль отыграл утренние потери\\
Репетируют панихидный марш?
vezdehod 23 августа 2018 | 16:04
Рубль отыграл утреннюю потерю, но - всё равно потерпел поражение.
estamp 23 августа 2018 | 15:38
Это произошло после того, как ЦБ решил приостановить покупку валюты до конца сентября.
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А местные "либеральные" самизнаетекто думали это санкции.
platonnekafrin 23 августа 2018 | 15:39
"Отыграл" слово какое-то шутовское. Я бы сказал: "Переломил сопротивление противника и, тяжело качаясь, перешел в наступление, в результате которого смог наступить на свои собственные штаны, потерянные в ходе прошлого успешного наступления".
eduard53 23 августа 2018 | 15:39
Так он (ЦБР) под шумок о санкциях ещё и скупал эти вражьи баксы? От же сука!
jetsam 23 августа 2018 | 15:52
хм.
каждый день (около 1600) читаю "Рубль отыграл утренние потери"....
каждый день рубль отыгрывает.
но вот что странно - рубль был 63, а сейчас 69.
хотя ежедневно отыгрывает падение...
как-то странно он отыгрывает. сборная рф по футболу даже лучше отыгрывала свои матчи...
buva53 23 августа 2018 | 15:56
Рубль отошёл на заранее подготовленные позиции.
fekoff 23 августа 2018 | 15:59
освободить от долларовой зависимости))
прекратите импорт, и сразу освободитесь.
komiccap_nkvd 23 августа 2018 | 16:02
если ЦБ перестанет покупать доллар, то он будет никому не нужен
zibex 23 августа 2018 | 16:07
Потерю отыграл, но упал
ulagai 23 августа 2018 | 16:09
Завтра отыграет 70!А к Н.Г. соточку.Потом рубли будут возить тачками.
andy66 23 августа 2018 | 16:22
а если ваще валюту запретить покупать - то доллар и рубль сравняются ))))
Точно-точно! Проверено в СССР