Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро

Это произошло после того, как ЦБ решил приостановить покупку валюты до конца сентября. Сегодня днем курс доллара достиг 69 рублей. Такого не было с апреля 2016-го года. Российская валюта ослабевает на фоне ожидания новых американских санкций.

Представители российского правительства все чаще говорят о необходимости освободить нашу страну от долларовой зависимости. Это возможно только при соблюдении большого количества условий, — сказал «Эху Москвы» экономист Михаил Беляев. По словам Беляева, в краткосрочной перспективе реализовать эту концепцию практически невозможно.