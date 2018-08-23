Украина готова отметить 27 годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом

По Хрещатику завтра пройдут сотни образцов военной техники и тысячи военнослужащих. Впервые с 2009-го года парад будет сопровождаться пролетом боевой авиации. Также впервые вместо прежнего приветствия «здравствуйте, товарищи – желаем здоровья» прозвучит «слава Украине – героям слава». Накануне Петр Порошенко извинился перед украинцами за то, что не смог выполнить обещания и быстро завершить силовую операцию на востоке страны.

Еще в 2014-ом году Порошенко говорил, что силовая операция в Донбассе будет длиться не месяцы, а часы.