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15:03, 23 августа 2018

Украина готова отметить 27 годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом

По Хрещатику завтра пройдут сотни образцов военной техники и тысячи военнослужащих. Впервые с 2009-го года парад будет сопровождаться пролетом боевой авиации. Также впервые вместо прежнего приветствия «здравствуйте, товарищи – желаем здоровья» прозвучит «слава Украине – героям слава». Накануне Петр Порошенко извинился перед украинцами за то, что не смог выполнить обещания и быстро завершить силовую операцию на востоке страны.

Еще в 2014-ом году Порошенко говорил, что силовая операция в Донбассе будет длиться не месяцы, а часы.

Комментарии

22

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liquidsky__ 23 августа 2018 | 15:11

О5 будут буками витрины давить?

kapitonovih_36 23 августа 2018 | 15:23

liquidsky__: вот куда уходят деньги и так нищих укропенсионеров, на потеху педрухе, на его потешную армию каклоклоунов...

dataan 23 августа 2018 | 15:42

Советую гражданам подальше отойти от "военной техники" Украины на параде. А то не ровен час Бук опять заедет в здание, или пушка сама стрелять начнет. Осторожнее там, граждане!

glotov 23 августа 2018 | 15:16

Маршируй - не маршируй, альтернативы минским соглашениям все равно нет.

dorin1987 23 августа 2018 | 15:35

_: /льтернативы минским соглашениям все равно нет. / - Есть, и очень простая - вся мразота с гражданством РФ уходит из лугандона, и перекрывает границу - что бы новые ублюдки с гражданством РФ не лезли в чужую им страну. И в тот же день наступит мир, который был ровно до прихода мрази с гражданством РФ.
Другое дело, что эта альтернатива идет вразрез с ымперским комплексом неполноценности населения РФ.

dataan 23 августа 2018 | 15:45

dorin1987: Реальнее другой вариант: украинцы, с помощью армий ДНР и ЛНР, вещают на столбах всю немногочисленную киевскую хунту и приглашают российские ВС на защиту страны от натовских оккупантов. Это гораздо реальнее.

dorin1987 23 августа 2018 | 15:56

_: /ДНР и ЛНР,/ - что это за матюки? и от чего Вы их тиражируете?

dataan 23 августа 2018 | 16:02

dorin1987: Скоро увидите и услышите их в Киеве.

dorin1987 23 августа 2018 | 16:12

_: /Скоро увидите и услышите их в Киеве./ - Эта шутка устарела уже четыре года как, а подобные Вам продолжают ее тиражировать...

rogerrabbit 23 августа 2018 | 15:21

дураки

dmast79 23 августа 2018 | 15:23

Интересно, единственный "модернищированный по стандартам НАТО" Т-84-120 починили или нет? Только и интересно на него посмотреть - всё остальное старьё родом из СССР, как и мутантша "Богдана" - ствол от Мсты, дульный тормоз от Акации.

ihor_syvoryj 23 августа 2018 | 15:38

dmast79: dmast79: Ствол во "Мсте" калибром 155 мм? Иди учи матчасть.

dmast79 23 августа 2018 | 16:02

ihor_syvoryj: А кто сказал что там калибр 155 мм? Порошенко? Турчинов? Ну верьте дальше!
Одного взгляда на орудие достаточно, что бы понять что это макет, который, возможно даже не умеет стрелять. Одно только ручное заряжение чего стоит, хотя механизацию сделали даже на Гиацинте, где вроде как сильно меньше высота казенника.
И - да, Мста может быть и в калибре 155 мм. Это Мста-155, такие предлагаются на экспорт.
Одно точно - своего производства стволов такого типа и калибра на украине нет, эксперты склоняются что:
"на продемонстрированном образце не видно никакого автомата заряжания и наличествует только нечто вроде примитивного досылателя. Судя по снимкам, ствольная часть данного образца выглядит как ствол 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б", дополненный двухкамерным дульным тормозом от старой 152-мм гаубицы Д-20. Длина ствола явно менее, чем 52 калибра - вероятнее всего, если ствол заимствован у "Мсты-Б", его длина составляет.45-47 калибров, и следовательно заявляемая Бирюковым дальность стрельбы "осколочно-фугасным зарядом - свыше 40 километров, а активно-реактивным - свыше 50" явно недостижима. Пульт управления САУ на снимке является пультом управления от промышленного оборудования производства Siemens. Ряд элементов конструкции образца выглядит заимствованными от длительно разрабатываемой польской 155-мм/52 самоходной гаубицы Kryl на колесном шасси.
В целом продемонстрированный прототип САУ "Богдана" выглядит как достаточно грубо выполненный полуимпровизированный макетный образец в духе предпринимаемых в странах "третьего мира" схем установки качающихся частей типовых буксируемых орудий на коммерческие автомобильные шасси. "

pravdatut 23 августа 2018 | 15:23

Подождем , сами отдадите.

kit07_12 23 августа 2018 | 15:29

pravdatut: Да мы б отдали, одна проблема е: не хотят людыны возвращаться в ваш украиньский рай. Даже беженци з Судана, грят, завернув случайно вна Усраину, через месяц попросились депортировать их обратно - у нас грят лучше живут, чем здесь...

timber_head 23 августа 2018 | 15:28

Что у нас дебилы, что у них дебилы. Мальчики меряются письками, будучи не способны сделать что-то стоящее. "Паны дерутся - у холопов чубы трещат".

dorin1987 23 августа 2018 | 15:42

_: /Что у нас дебилы, что у них дебилы/ - Ага. Одни - аннексируют и убивают, другие - строят армию с нуля. Вы всегда теплое с мягким сравниваете?

dmast79 23 августа 2018 | 16:06

dorin1987: Ага, с нуля. А сбитый над Чёрным морем Ту-154 сбили инопланетяне? Боинг на Донбассе - не тем ли Буком, что намедни в витрину въехал? Из чего обстреливали города Донбасса - из нуля? Сказал бы, что с нуля пришлось строить после эпического фейла 2014-нач.2015 годов, когда из котлов укро-воины с одних труселях бежали, бросив технику и оружие ополченцам на трофеи!

dorin1987 23 августа 2018 | 16:14

_: /Ага, с нуля/ - Уважаемый куратор этого персонажа, примите меры. Вот это вот:
"Боинг на Донбассе - не тем ли Буком, что намедни в витрину въехал?" - на столько тупорылый и дебильный закидон, что даже не смешно.
И более не пускайте таких бездарей на форум.
Заранее благодарен.

dmast79 23 августа 2018 | 16:18

dorin1987: А что, тот что в витрину въехал - он не мог, что ли, сбить? Фанерный?
Но я и не утверждаю что именно он - мог и другой. Или ты отрицаешь что у Украины нет Буков?
Эк тебя бомбануло!

norgemann 23 августа 2018 | 15:29

Порошенко как то заявил что украинская армия самая сильная в Европе. Странно что при этом Украина потеряла Крым и Донбасс.

puteshestvennik 23 августа 2018 | 16:27

norgemann: Ну здесь нет ничего необычного. Украина потеряла Крым и Донбасс в момент слабости государственной власти. Соответственно и армейские командиры тоже не получая приказов не знали что делать. Эта слабость довольно определенно закончилось во время штурма Мариуполя. И И Порошенко не сказал - "самая сильная в Европе ". Он сказал "входит в пятерку сильнейших в Европе". Если считать по численности и бронетехнике это так - после России, Англии, Франции и Германии. Каждый кулик свое болото хвалит ничего особенного.

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