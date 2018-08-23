Z Архив новостей новости
5 18 6 1103
15:03, 23 августа 2018

Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам

Кадыров утверждает, что никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

alladinov 23 августа 2018 | 15:19

«Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам»

Да расстрелять нах! Гули с ними, врагами, церемониться? Роисся, вперде!

danko1 23 августа 2018 | 15:26

alladinov: Когда Путин официально разрешил им нарушать Конституцию и жить по понятиям, сжигать без суда дома родственников тех, кого Рамзан врагами считает, и выгонять их из Чечни, то понятно, что правозащитники мешают ему по обычаям средневековья жить.
Тем более, что сам Путин по ЦТ сказал, что в Чечне такие обычаи, разрешив им Конституцию нарушать.

pavelmistery 23 августа 2018 | 15:37

Заголовок не дописали второпях, исправляю )):

"Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам совершать преступления"

shplint_05 23 августа 2018 | 15:54

А вы с ними, как с Каляпиным. Опыт же имеется.

vezdehod 23 августа 2018 | 16:12

Так эти "иностранные правозащитники" и в России мешают правоохранительным органам исполнять свои обязанности, но - на всех Наркотиков не хватает.

pavlovsky 23 августа 2018 | 15:19

Там еще остались прааозащитники???

djuga 23 августа 2018 | 15:23

никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов
===================================================================================

Действительно! А ещё есть негры в США и всякие Анжеллы Дэвис и всякие голодающие сомалийские пираты... Ими российские правозащитники тоже как бы особенно не занимаются.
Почему глава Чечни их не упомянул?

dr_nemos 23 августа 2018 | 15:23

Правозащитники заботятся о соблюдении государством собственных законов и конституции.........Обращать внимание на судьбу детей погибших сотрудников полиции, заботиться о них - задача государства.

dmast79 23 августа 2018 | 15:28

dr_nemos: Вот государство и соблюдает законы и Конституцию, ликвидируя террористов. Но видимо правозащитникам террористы ближе, чем пострадавшие от их рук. После такого - что удивляться, вполне однозначному отношению народа и государства к таким "заботливым" дружкам террористов.

pavelmistery 23 августа 2018 | 15:45

dmast79: Вам не смешно? ) В России террорист занимает пост президента Чечни, жители даже пикнуть не смеют против власти, правозащитники вне закона, а вы тут какую-то чушь про соблюдение законов пишите ))

И да, правозащитники защищают ПРАВА людей, независимо кто это, обычный человек или возможный террорист.

dmast79 23 августа 2018 | 15:55

pavelmistery: Я хорошо помню что было в Чечне и вообще на Кавказе в 90-е (служил в северо-кавказском военном округе), и начале нулевых.
То, что Кадыров приложил руку к восстановлению и поддержанию там порядка - уже извиняет ему всё. Я думаю, и за жителей не надо говорить - немногие хотят вернуться в 1995 или 1998 год. В руины, в голод, в нищету, где всякие басаевы и хаттабы похищали или убивали без всякого суда и "правозащитников"

amrigo 23 августа 2018 | 15:27

Он сказал видимо так: Правозащитники в Чечне мешают местным "правоохранительным" органам)

vlabumur 23 августа 2018 | 15:30

.. А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет?

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ.
Антон Чехов

borhudarov 23 августа 2018 | 15:33

Да, они также не интересуются проблемой водоочистных сооружений, службой грозненского такси и наличием лицензий у чеченских лесников. А, наверное, должны были. да?

dmast79 23 августа 2018 | 15:40

borhudarov: Разумеется! Правозащитники должны помогать в первую очередь простым людям решать их "мелкие" проблемы, а не заниматься политиканством, поддержкой олигархов-мошенников, преступников и террористов. Одна беда - за малые дела малых людей ходорковский и ЦРУ не заплатят. Зато мутными делами в ЦАР или Чечне можно и подзаработать баблеца. Или - закончить с пулей в голове, но это уж как заказчик решит. ))

a_111111 23 августа 2018 | 15:48

Что там танцору-то мешает?

komandarm___1968 23 августа 2018 | 16:12

А нахрена им этим интересоваться? Они на это не "загрантованы")

doberman83 23 августа 2018 | 16:29

"Правозащитники" - пособники преступников и террористов. Соответственно должны нести полную ответственность вместе со своими "подзащитными" (в плоть до ликвидации).

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 августа Поздравить…

5 278 6 5844 17.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 64 6 5679 22.08
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 217 6 21688 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Ксения Собчак политик

Свободу Сергею Удальцову! Власти долго думали и искали повод, чтобы его задержать. А когда не нашли, — посадили просто так, вообще без повода, за давно прошедшую акцию…

5 50 6 5053 12:05
Kполитика, удальцов, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 169 6 17110 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 183 6 19087 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8223 20.08
Kмосква, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Они хотят, чтоб так и было — что они успешные, награбившие деньги, живущие в своих шикарных домах. А все остальные — вот эти ребята, Павликова или Дубовик — что они должны сидеть, молчать, бояться…

5 104 6 19075 16.08
#слушать 36:23 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 51 6 6583 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 245 6 32692 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 6496 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Блоги

Николай Солодников Руководитель проекта «Открытая библиотека»

Навальный разочарован Реакция Навального — это реакция разочарованного куратора. Он требует — а в ответ тишина. Дальше — истерика…

5 96 6 13855 22.08
Kобщество, политика, сми, навальный, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

О целостности России, продолжая дискуссию Кризис, переживаемый Россией беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по  депортациям и раскулачиваниям…, если бы их голоса непрерывно цензурировали!?..

5 79 6 12046 22.08
Kобщество, рф, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 107 6 16968 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

+ Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Режиссёром романтической комедии стал Тигран Кеосаян, сценарий написала Маргарита Симоньян…

5 61 6 9768 21.08
8читать ;смотреть
Kкино, крым, симоньян, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Пятьдесят лет и сто дней Моя слепая вера в официальные версии — закончилась. И принципом следующих лет стало — «Подвергай сомнению»…

5 83 6 13834 21.08
Kистория, чехословакия, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения Соответствующее письмо лондонское подразделение финансовой группы направило в Москву еще в коцне июня…

5 38 6 39948
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 175 6 132158 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 9 6 8254 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 32 6 515482 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 253 6 128299 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7203454
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3625976

Сегодня в эфире