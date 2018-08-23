Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам
Кадыров утверждает, что никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Кадыров утверждает, что никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alladinov 23 августа 2018 | 15:19
«Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам»
Да расстрелять нах! Гули с ними, врагами, церемониться? Роисся, вперде!
danko1 23 августа 2018 | 15:26
alladinov: Когда Путин официально разрешил им нарушать Конституцию и жить по понятиям, сжигать без суда дома родственников тех, кого Рамзан врагами считает, и выгонять их из Чечни, то понятно, что правозащитники мешают ему по обычаям средневековья жить.
Тем более, что сам Путин по ЦТ сказал, что в Чечне такие обычаи, разрешив им Конституцию нарушать.
pavelmistery 23 августа 2018 | 15:37
Заголовок не дописали второпях, исправляю )):
"Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам совершать преступления"
shplint_05 23 августа 2018 | 15:54
А вы с ними, как с Каляпиным. Опыт же имеется.
vezdehod 23 августа 2018 | 16:12
Так эти "иностранные правозащитники" и в России мешают правоохранительным органам исполнять свои обязанности, но - на всех Наркотиков не хватает.
pavlovsky 23 августа 2018 | 15:19
Там еще остались прааозащитники???
djuga 23 августа 2018 | 15:23
никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов
===================================================================================
Действительно! А ещё есть негры в США и всякие Анжеллы Дэвис и всякие голодающие сомалийские пираты... Ими российские правозащитники тоже как бы особенно не занимаются.
Почему глава Чечни их не упомянул?
dr_nemos 23 августа 2018 | 15:23
Правозащитники заботятся о соблюдении государством собственных законов и конституции.........Обращать внимание на судьбу детей погибших сотрудников полиции, заботиться о них - задача государства.
dmast79 23 августа 2018 | 15:28
dr_nemos: Вот государство и соблюдает законы и Конституцию, ликвидируя террористов. Но видимо правозащитникам террористы ближе, чем пострадавшие от их рук. После такого - что удивляться, вполне однозначному отношению народа и государства к таким "заботливым" дружкам террористов.
pavelmistery 23 августа 2018 | 15:45
dmast79: Вам не смешно? ) В России террорист занимает пост президента Чечни, жители даже пикнуть не смеют против власти, правозащитники вне закона, а вы тут какую-то чушь про соблюдение законов пишите ))
И да, правозащитники защищают ПРАВА людей, независимо кто это, обычный человек или возможный террорист.
dmast79 23 августа 2018 | 15:55
pavelmistery: Я хорошо помню что было в Чечне и вообще на Кавказе в 90-е (служил в северо-кавказском военном округе), и начале нулевых.
То, что Кадыров приложил руку к восстановлению и поддержанию там порядка - уже извиняет ему всё. Я думаю, и за жителей не надо говорить - немногие хотят вернуться в 1995 или 1998 год. В руины, в голод, в нищету, где всякие басаевы и хаттабы похищали или убивали без всякого суда и "правозащитников"
amrigo 23 августа 2018 | 15:27
Он сказал видимо так: Правозащитники в Чечне мешают местным "правоохранительным" органам)
vlabumur 23 августа 2018 | 15:30
.. А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет?
УНТЕР ПРИШИБЕЕВ.
Антон Чехов
borhudarov 23 августа 2018 | 15:33
Да, они также не интересуются проблемой водоочистных сооружений, службой грозненского такси и наличием лицензий у чеченских лесников. А, наверное, должны были. да?
dmast79 23 августа 2018 | 15:40
borhudarov: Разумеется! Правозащитники должны помогать в первую очередь простым людям решать их "мелкие" проблемы, а не заниматься политиканством, поддержкой олигархов-мошенников, преступников и террористов. Одна беда - за малые дела малых людей ходорковский и ЦРУ не заплатят. Зато мутными делами в ЦАР или Чечне можно и подзаработать баблеца. Или - закончить с пулей в голове, но это уж как заказчик решит. ))
a_111111 23 августа 2018 | 15:48
Что там танцору-то мешает?
komandarm___1968 23 августа 2018 | 16:12
А нахрена им этим интересоваться? Они на это не "загрантованы")
doberman83 23 августа 2018 | 16:29
"Правозащитники" - пособники преступников и террористов. Соответственно должны нести полную ответственность вместе со своими "подзащитными" (в плоть до ликвидации).