Два человека погибли в небольшом французском городе Трап в результате нападения неизвестного с ножом
Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское Государство», которая запрещена во многих странах, в том числе в России. Нападавший укрылся в здании, которое было окружено полицией. После этого он вышел из здания, крича «Аллах Акбар» и был убит полицейскими.
Комментарии9
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glotov 23 августа 2018 | 15:14
Не могли живьем взять?
ansh 23 августа 2018 | 15:16
glotov: Как мирного мусульманина что ли?
polsan 23 августа 2018 | 15:17
glotov: зачем?
paulik69 23 августа 2018 | 15:17
Очень надеюсь, что эти двое были рады приему «беженцев».
glotov 23 августа 2018 | 15:23
paulik69: Это, по некоторым данным, его мать и сестра. То есть, сразу трое "беженцев" самоликвидировались.
captainobvious 23 августа 2018 | 15:26
glotov: да это просто джекпот!
редкая удача ))
captainobvious 23 августа 2018 | 15:24
имя его неизвестно, раса и вероисповедание очевидны
aannin Александр Аннин 23 августа 2018 | 15:43
Практически во всех мусульмано-христианских конфликтах в последние 20-25 лет "просвещенный" Запад поддерживает мусульман. Т.е. белые правительства Запада - христопродавцы. Косово, Индонезия, Кот Дивуар, Нигерия... Да, и Северный Кавказв 90-х. Это - политкорректно, это - милосердно по их мнению. Модно это. Нобелевку кое-кто получил. Все эти корпуса милосердия, помощи, солдатские матери... Можно обмануть нобелевский комитет, можно обмануть цивилизованную общественность, можно даже себя обмануть и верить, что творишь добро, совершая предательство всего святого. Но Бога обмануть нельзя.
andreyoo 23 августа 2018 | 16:00
После этого он вышел из здания, крича «Аллах Акбар» и был убит полицейскими.
--- Ну вот... поди уже на подходе к раю, где его высматривают девственницы.