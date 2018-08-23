Два человека погибли в небольшом французском городе Трап в результате нападения неизвестного с ножом

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское Государство», которая запрещена во многих странах, в том числе в России. Нападавший укрылся в здании, которое было окружено полицией. После этого он вышел из здания, крича «Аллах Акбар» и был убит полицейскими.