Песков: Владимир Путин объявит о смягчении пенсионной реформы, «если сочтет это необходимым»

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию прессы, о том, что глава государства сделает такое заявление до конца августа во время поездки по регионам.

Владимир Путин в ближайшее время анонсирует смягчение параметров пенсионной реформы, причем сделает он это до конца лета. Об этом стало известно телеканалу RTVI от источников, близких к администрации президента и «Единой России». По их информации, Путин должен выступить в роли «защитника» граждан от непопулярной меры, а это, как предполагается, поднимет рейтинги партии перед единым днем голосования 9 сентября. Однако о каких именно изменениях в законопроекте может быть объявлено, никто пока не знает. По одной из версий, речь может идти о том, что возраст выхода на пенсию для женщин поднимут не на 8 лет, а на 5, как и мужчинам. Кроме того, также может быть увеличен переходный период.

О том, что Путин все же подключится к обсуждению законопроекта до второго чтения, еще в начале августа сообщали источники «Ведомостей». Пока президент высказался на эту тему лишь единожды, отметив, что существующие варианты реформы ему не нравятся.

Напомним, что согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, пенсионный возраст у мужчин поднимемся до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Предложенная реформа вызвала волну критики и недовольства. По всей стране проходят протестные акции