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15:01, 23 августа 2018

Песков: Владимир Путин объявит о смягчении пенсионной реформы, «если сочтет это необходимым»

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию прессы, о том, что глава государства сделает такое заявление до конца августа во время поездки по регионам.

Владимир Путин в ближайшее время анонсирует смягчение параметров пенсионной реформы, причем сделает он это до конца лета. Об этом стало известно телеканалу RTVI от источников, близких к администрации президента и «Единой России». По их информации, Путин должен выступить в роли «защитника» граждан от непопулярной меры, а это, как предполагается, поднимет рейтинги партии перед единым днем голосования 9 сентября. Однако о каких именно изменениях в законопроекте может быть объявлено, никто пока не знает. По одной из версий, речь может идти о том, что возраст выхода на пенсию для женщин поднимут не на 8 лет, а на 5, как и мужчинам. Кроме того, также может быть увеличен переходный период.

О том, что Путин все же подключится к обсуждению законопроекта до второго чтения, еще в начале августа сообщали источники «Ведомостей». Пока президент высказался на эту тему лишь единожды, отметив, что существующие варианты реформы ему не нравятся.

Напомним, что согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, пенсионный возраст у мужчин поднимемся до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Предложенная реформа вызвала волну критики и недовольства. По всей стране проходят протестные акции

Комментарии

24

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hastings 23 августа 2018 | 15:06

На милость государя уповаю, ему виднее как оно надо.

agamasat 23 августа 2018 | 15:12

hastings: ты еще святую богородицу упомяни...

y3emen1 23 августа 2018 | 15:14

agamasat: и акбара.... православного

danko1 23 августа 2018 | 15:17

y3emen1: И тут выйдет Путин весь в белом и начнет ругать правительство.
А потом пообещает что-нибудь, да как всегда, с точностью до наоборот выполнит.
Он уже обещал, что пока он президент, пенсионный возраст поднимать не будет.
Неужели по такому поводу об отставке объявит?

prutkov100 23 августа 2018 | 15:35

Поздно , Пыня , поздно ! Лопнуло у народа терпение и его уже не убаюкаешь сладкими сказками , он проснулся и только потягивается . Беги , Пыня , беги , а то опоздаешь в последний вагон .

mavviomi 23 августа 2018 | 15:58

danko1: конечно нет, быдло хавает...

vezdehod 23 августа 2018 | 16:09

"ПУЗ" - Песков Уполномочен Заявить

zapadnay 23 августа 2018 | 15:14

А если не «сочтёт это необходимым»?

kompricikos 23 августа 2018 | 15:32

zapadnay: это как карта ляжет или с какой ноги встанет

platonnekafrin 23 августа 2018 | 15:14

Я думаю, что рейтинг после этого совсем зашкалит. А он и до этого по улицам ходить боялся.

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 23 августа 2018 | 15:17

Маргинализация здравого смысла продолжается.

dr_nemos 23 августа 2018 | 15:21

А вот и он...весь в белом. Водевиль разыгран, пусть и фальшиво.

vata_putya 23 августа 2018 | 15:23

может царь так и быть на полгода скостит.
совсем офигели

kapkina 23 августа 2018 | 15:32

А если не сочтет то не объявит. На все милость царская, а холопы дрожны помалкивать

alex55 23 августа 2018 | 15:33

Одной фразой "если сочтет это необходимым" господин Песков обозначил всю широту российской демократии...

agamasat 23 августа 2018 | 15:33

Царь наш благоверный! Не спеши милость свою раздавать, ибо главное - отчизна наша, а нас - бабы еще нарожають. Прошли мы и братские могилы, и голодоморы, и блокадные Ленинграды - кости наши по всей земле руцкой разбросаны, а сама она кровью нашей пропитана. Все выдюжим. Бьем челом к ногам твоим - веди нас на убой, яки скот на живодерню во славу твою и величие, ибо нет тебя - нет россии.

vpoiskahdna 23 августа 2018 | 15:36

Не забывает благодетель нас, сирых и убогих.

vincenttt 23 августа 2018 | 15:48

Ещё один ублюдок тянет кота за тестикулы!...Всё народонаселение РФ в диком напряжении, есть и пить не в состоянии!...Когда же, когда переназначенный им гэбистский гопник наконец-то пропылит, что будет грабить его, народ в "смягчённой" форме?!

plidurok Андрей Филимонов 23 августа 2018 | 15:48

«если сочтет это необходимым»
Вот так и звучит хамство "с особым цинизмом"

vladimir_veteran 23 августа 2018 | 15:58

Какой артист умирает в нашем Президенте! Как артистично он умеет держать паузу! Какое чувство собственного достоинства, самоуважения - "объявит о смягчении пенсионной реформы, «если сочтет это необходимым»".

neyexo 23 августа 2018 | 16:04

Не занимается - пусть не лезет.
Дать правительству закончит все расчеты, а дума уже все приняла
Посторонним не лезть!
Тем кто не принимал участия в составлении и обсуждении законопроекта.

nadezda_ekb 23 августа 2018 | 16:05

Если сочтет необходимым..... Пипец... Вся страна против, а он, если сочтет необходимым....

maikl5301 23 августа 2018 | 16:10

Кто критикует Владимира Владимира не владеет и тысячной долей информации, которую знает президент

irinaapril 23 августа 2018 | 16:12

"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Так разбунтовались, что царь может и смягчиться.Кстати, Путину, как он заявил, может и не нравится предлагаемая реформа, но он же заявил, что другого выхода нет, да и , как он выразился, учёными и чиновниками всё просчитано- лет через 5-6 уровень жизни в стране вырастет чуть ли не до 85 лет, поэтому нечего на завалинке сидеть, а надо работать и работать!!!

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