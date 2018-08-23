Песков: Владимир Путин объявит о смягчении пенсионной реформы, «если сочтет это необходимым»
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию прессы, о том, что глава государства сделает такое заявление до конца августа во время поездки по регионам.
Владимир Путин в ближайшее время анонсирует смягчение параметров пенсионной реформы, причем сделает он это до конца лета. Об этом стало известно телеканалу RTVI от источников, близких к администрации президента и «Единой России». По их информации, Путин должен выступить в роли «защитника» граждан от непопулярной меры, а это, как предполагается, поднимет рейтинги партии перед единым днем голосования 9 сентября. Однако о каких именно изменениях в законопроекте может быть объявлено, никто пока не знает. По одной из версий, речь может идти о том, что возраст выхода на пенсию для женщин поднимут не на 8 лет, а на 5, как и мужчинам. Кроме того, также может быть увеличен переходный период.
О том, что Путин все же подключится к обсуждению законопроекта до второго чтения, еще в начале августа сообщали источники «Ведомостей». Пока президент высказался на эту тему лишь единожды, отметив, что существующие варианты реформы ему не нравятся.
Напомним, что согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, пенсионный возраст у мужчин поднимемся до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Предложенная реформа вызвала волну критики и недовольства. По всей стране проходят протестные акции
Комментарии24
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hastings 23 августа 2018 | 15:06
На милость государя уповаю, ему виднее как оно надо.
agamasat 23 августа 2018 | 15:12
hastings: ты еще святую богородицу упомяни...
y3emen1 23 августа 2018 | 15:14
agamasat: и акбара.... православного
danko1 23 августа 2018 | 15:17
y3emen1: И тут выйдет Путин весь в белом и начнет ругать правительство.
А потом пообещает что-нибудь, да как всегда, с точностью до наоборот выполнит.
Он уже обещал, что пока он президент, пенсионный возраст поднимать не будет.
Неужели по такому поводу об отставке объявит?
prutkov100 23 августа 2018 | 15:35
Поздно , Пыня , поздно ! Лопнуло у народа терпение и его уже не убаюкаешь сладкими сказками , он проснулся и только потягивается . Беги , Пыня , беги , а то опоздаешь в последний вагон .
mavviomi 23 августа 2018 | 15:58
danko1: конечно нет, быдло хавает...
vezdehod 23 августа 2018 | 16:09
"ПУЗ" - Песков Уполномочен Заявить
zapadnay 23 августа 2018 | 15:14
А если не «сочтёт это необходимым»?
kompricikos 23 августа 2018 | 15:32
zapadnay: это как карта ляжет или с какой ноги встанет
platonnekafrin 23 августа 2018 | 15:14
Я думаю, что рейтинг после этого совсем зашкалит. А он и до этого по улицам ходить боялся.
vasya_von_smetankin 23 августа 2018 | 15:17
Маргинализация здравого смысла продолжается.
dr_nemos 23 августа 2018 | 15:21
А вот и он...весь в белом. Водевиль разыгран, пусть и фальшиво.
vata_putya 23 августа 2018 | 15:23
может царь так и быть на полгода скостит.
совсем офигели
kapkina 23 августа 2018 | 15:32
А если не сочтет то не объявит. На все милость царская, а холопы дрожны помалкивать
alex55 23 августа 2018 | 15:33
Одной фразой "если сочтет это необходимым" господин Песков обозначил всю широту российской демократии...
agamasat 23 августа 2018 | 15:33
Царь наш благоверный! Не спеши милость свою раздавать, ибо главное - отчизна наша, а нас - бабы еще нарожають. Прошли мы и братские могилы, и голодоморы, и блокадные Ленинграды - кости наши по всей земле руцкой разбросаны, а сама она кровью нашей пропитана. Все выдюжим. Бьем челом к ногам твоим - веди нас на убой, яки скот на живодерню во славу твою и величие, ибо нет тебя - нет россии.
vpoiskahdna 23 августа 2018 | 15:36
Не забывает благодетель нас, сирых и убогих.
vincenttt 23 августа 2018 | 15:48
Ещё один ублюдок тянет кота за тестикулы!...Всё народонаселение РФ в диком напряжении, есть и пить не в состоянии!...Когда же, когда переназначенный им гэбистский гопник наконец-то пропылит, что будет грабить его, народ в "смягчённой" форме?!
plidurok Андрей Филимонов 23 августа 2018 | 15:48
«если сочтет это необходимым»
Вот так и звучит хамство "с особым цинизмом"
vladimir_veteran 23 августа 2018 | 15:58
Какой артист умирает в нашем Президенте! Как артистично он умеет держать паузу! Какое чувство собственного достоинства, самоуважения - "объявит о смягчении пенсионной реформы, «если сочтет это необходимым»".
neyexo 23 августа 2018 | 16:04
Не занимается - пусть не лезет.
Дать правительству закончит все расчеты, а дума уже все приняла
Посторонним не лезть!
Тем кто не принимал участия в составлении и обсуждении законопроекта.
nadezda_ekb 23 августа 2018 | 16:05
Если сочтет необходимым..... Пипец... Вся страна против, а он, если сочтет необходимым....
maikl5301 23 августа 2018 | 16:10
Кто критикует Владимира Владимира не владеет и тысячной долей информации, которую знает президент
irinaapril 23 августа 2018 | 16:12
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Так разбунтовались, что царь может и смягчиться.Кстати, Путину, как он заявил, может и не нравится предлагаемая реформа, но он же заявил, что другого выхода нет, да и , как он выразился, учёными и чиновниками всё просчитано- лет через 5-6 уровень жизни в стране вырастет чуть ли не до 85 лет, поэтому нечего на завалинке сидеть, а надо работать и работать!!!