Реставрация театра Маяковского в Москве может обойтись в 3 миллиарда рублей
Эти предварительные данные сообщил директор театра Леонид Ошарин. Работы начнутся не ранее 2020-го года. На время ремонта театр Маяковского может переехать во Дворец на Яузе или в ДК МАИ.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 14:39
" Реставрация театра Маяковского в Москве может обойтись в 3 миллиарда рублей "
а если будут реставрировать бр.ротенберги с сыном бр.ротенбергов, то реставрация обойдётся не менее 100 млрд. рублей - иначе нет смысла и реставрировать, если не украсть на этом процентов 80 из бюджета
buzukin1908 23 августа 2018 | 14:48
Проще закрыть нах и сдать в аренду некоммерческому товариществу режиссеров, а те разместят там ресторан для обеспечения финансами благотворительной деятельности. Вот как три ярда аренды в долларах накопится - тогда и ремонт учинять, всего делов. Стоит только посмотреть на скромные садовые домики звездулек третьего ряда - не голодают. А Гусь Драбкинд и вовсе мог бы на ремонт просто из кармана вытряхнуть, если бы с женой не ругался :) Да и устроил бы там вместилище порока, с занавесом, буфетом и дамами :)