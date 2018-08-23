Сбой произошел сегодня на портале Госуслуги
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Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии2
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vla7815 23 августа 2018 | 14:39
Вовины госуслуги - это один сплошной бесконечный сбой. Особенно, Господи прости за это словосочетание, его пенсионная " реформа ".
grigol331 23 августа 2018 | 14:52
Которое уж поколение чиновников Роскомнадзора под руководством КГБ ведет священную войну с вражеским Телеграмом..., а воз и ныне там.
"Молодая муха старалась не смотреть на распухшую голову старой, а та продолжала: – Мой папа всю жизнь бился головой о стекло. Мама покойная билась. И мне завещали: только преодолевая трудности, почувствуешь себя человеком! Поняла?"
Семен Альтов.