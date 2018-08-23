Роснефть просит президента о налоговых льготах при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири
В интервью РБК официальный представитель компании Михаил Леонтьев сказал, что речь идет об увеличении доходов Роснефти, это должно быть сделано на благо страны.
В руководстве Роснефти считают, что такой шаг позволит сохранить позиции России на мировом рынке.
Комментарии7
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danko1 23 августа 2018 | 14:35
Вор наглый Игорь Иванович просит еще денег из бюджета.
Для него деньги всегда есть. Ведь это во благо России, которая Путин, Сечин и прочее ворьё.
timber_head 23 августа 2018 | 14:41
Лучше бы Сечин "по собственному желанию" написал. А ещё лучше - явку с повинной.
tadolg 23 августа 2018 | 14:41
Да отдать Роснефти бесплатно эти месторождения и последующую их эксплуатацию. Компенсировать это за счет сокращения пенсий, повышения тарифов ЖКХ и прочих разных сборов с населения, а то оно зажирело сидя у экранов.
tks 23 августа 2018 | 14:44
8 млн.Ꝑ в день - мало???!
askol2016 23 августа 2018 | 14:47
Опять Леонтьев перепутал свои доходы с государственными
seryj_wolk 23 августа 2018 | 14:49
Рфия уже не Путин, а роснефть!
platonnekafrin 23 августа 2018 | 14:49
"На благо страны...". И под одним предлогом здесь грабят и сажают, и насилуют, и убивают. Что за "страна" такая, которой это в "благо"...