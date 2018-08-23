Роснефть просит президента о налоговых льготах при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири

В интервью РБК официальный представитель компании Михаил Леонтьев сказал, что речь идет об увеличении доходов Роснефти, это должно быть сделано на благо страны.

В руководстве Роснефти считают, что такой шаг позволит сохранить позиции России на мировом рынке.