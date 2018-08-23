Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро
Это произошло после того, как ЦБ решил приостановить покупку валюты до конца сентября. Сегодня днем курс доллара достиг 69 рублей. Такого не было с апреля 2016-го года. Российская валюта ослабевает на фоне ожидания новых американских санкций.
Комментарии19
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ematveev 23 августа 2018 | 14:37
То есть все три сотни высеров хомячков в утренних темах про падение рубля были зря?!?
eniro 23 августа 2018 | 14:42
ematveev: Лопушок, ты разберись у кого ЦБ покупает валюту, может придешь к собственному выводу.
alexsokol777 23 августа 2018 | 14:44
eniro:
Майдаун, ты лучше о своём цб переживай.
Стоила гривня 5 досанкционных рублей, а теперь 2,5 обесценившихся
Сало уронихли!
Уси на майдан!
kryimzdick 23 августа 2018 | 14:51
alexsokol777: посчитай в килограммах мяса например. Сколько можно купить за рубль и за гривну.
wojskowy Марек Качоровски 23 августа 2018 | 14:43
ematveev: Ну если стоимость 1 доллара подскочила с 63 до 69 рублей это не падение рубля, то что это? Ах да он же потом на рубль стал дешевле. У вас это даже не вы....р, а проявление злобы и умственной отсталости.
alexsokol777 23 августа 2018 | 14:50
wojskowy:
Бандера, вот нам всем реально насрать на 2% или на 3 подорожали евро и доллар.
Ты лучше расскади нам, почему на западной помощи гривня рузнула в 4 раза, а рубль под санкциями в 2 раза.
Это помощь запада в два раща опаснее запалных же санкций?
:))
Сало уронили!
dorin1987 23 августа 2018 | 14:45
ematveev: Конечно зря... Ведь царек РФ говорило, что повышение курса во благо ымперии РФ, и тут такое...
sokal123 23 августа 2018 | 14:37
Бедные путинцы -бодрятся из последних сил. А впереди санкции за вмешательство в выборы . Придется продать виолончели.
alexsokol777 23 августа 2018 | 14:42
Сотня за доллар (падение рубля в 3 раза)- это нам обещали ещё в 2014м году все видные экономисты от Альбац до Швондеровича и Саши Сотника.
А вот гривня с тех же пор упала почти в 4 раза.
Стоила гривня 5 досанкционных рублей, а теперь 2,5 обесценившихся
Сало уронихли!
Уси на майдан!
punyoshohlai 23 августа 2018 | 14:47
alexsokol777: А вот гривня
Какая гривня?! У нас ориентир Боливар!
dmast79 23 августа 2018 | 14:49
sokal123: В заголовке чётко написано, что рубль "развернулся" после заявления ЦБ. Санкции то получается, особо и не причём были? А просто это ЦБ и минфин скупали валюту?
И чего тогда не бодриться путинцам? - государственные заначки наполняются дорожающей валютой! И вряд ли это доллары - ставлю на смесь евро, юаней и золота.
platonnekafrin 23 августа 2018 | 14:39
Рубль прям, как Путин, никогда не сдается. А если сдается, то отыгрывается. А если не отыгрывается, то вообще - побеждает.
agamasat 23 августа 2018 | 14:41
Рубль никогда еще ничего не отыгрывал: за всю историю путенской россии он только покорял новые горизонты. Можно сказать с уверенностью, что если он пробил горизонт в 79 руб за доллар, то скоро он начнет свое падение и дальше.
alexsokol777 23 августа 2018 | 14:46
agamasat:
Сотня за доллар (падение рубля в 3 раза)- это нам обещали ещё в 2014м году все видные экономисты от Альбац до Швондеровича и Саши Сотника.
А вот гривня с тех же пор упала почти в 4 раза.
Стоила гривня 5 досанкционных рублей, а теперь 2,5 обесценившихся рубля.
:))))
Сало уронихли!
Уси на майдан!
agamasat 23 августа 2018 | 14:41
Рубль никогда еще ничего не отыгрывал: за всю историю путенской россии он только покорял новые горизонты. Можно сказать с уверенностью, что если он пробил горизонт в 79 руб за доллар, то скоро он начнет свое падение и дальше.
dmast79 23 августа 2018 | 14:46
agamasat: 69 (в новости) и 79 - какая разница для гуманитария-демократа. Цифры он вспоминает только когда получает подачку в американском посольстве.
allasc 23 августа 2018 | 14:49
до конца сентября????? не смешите мои тапочки, завтра уже начнут покупать снова
hiryrg 23 августа 2018 | 14:51
Ура! Это "победа"!
norgemann 23 августа 2018 | 14:53
Ельцин, курс доллара в рублях
Июль 1998 - 6.28
Декабрь 1998 - 21.55
Путин, курс доллара в рублях
Декабрь 1999 - 27.55
Декабрь 2013 - 32.89
Август 2018 - 67.70
То есть, российский рубль постоянно обесценивалься как при Ельцине так и при его ставленнике Путине.