Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу, если сочтет это необходимым, — говорят в Кремле
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что больше ему к этому добавить нечего. Ранее ряд СМИ, в том числе и телеканал RTVI, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что на днях Владимир Путин во время поездок в регионы объявит о смягчении пенсионной реформы. Однако, о чем конкретно идет речь, пока не очень понятно.
Комментарии16
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sibbeast 23 августа 2018 | 14:35
Он обещал не поднимать возраст - соврал. Он говорит что ослабит... грабли мои грабли
luger_max_otto 23 августа 2018 | 14:50
То есть он готов провести антиконституционный акт и заявляет, что смягчит его. Исключительная наглость.
Хутина- на пуй.
platonnekafrin 23 августа 2018 | 14:36
Теперь Он еще и слабительное?!
tvitov66 23 августа 2018 | 14:51
platonnekafrin: не переживайте - опоздает
archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 14:37
нецелесообразно смягчать пенсионную реформу*
пипл "хавает" же, а не будет "хавать" - есть нацгвардия, "мойсуд" и псины из ФСИНа, готовые выбить "неправильные" мысли из голов населения
"пенсионная реформа - словосочетание запрещенное в РФ
agamasat 23 августа 2018 | 14:38
путенпамаги! А что со страной, кстати? Может, гребешь не туда, на "своей" галере?
sokal123 23 августа 2018 | 14:39
agamasat: Какой добрый пахан ! Потешный диктатор.
ladyirina 23 августа 2018 | 14:38
Как повезло нам с Президентом! При таком ужасном правительстве мы бы давно пропали, если бы не наш замечательный Путин! ))
plank1957 23 августа 2018 | 14:41
А лучше бы он вообще из власти убрался, благодетель хренов.
nernerr 23 августа 2018 | 14:43
А не забудет!?
А то прецеденты уже были https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=58&i=269479&t=269479
norgemann 23 августа 2018 | 14:44
Если холопы к ниму приползут на коленях и будут слезно умолять.
peresvet73 23 августа 2018 | 14:47
//Здесь всё от мене зависит!//©
golfinder 23 августа 2018 | 14:47
Снизит ,что ли пенсионный возраст? Или уже как должное преподносят ,что подняли ,а теперь солнцеподобный окажет милость и смягчит и мы должны запрыгать от счастья. Пид...сы!
Гиены мауглиевские, такие хитренькие, также в спину ударили по народу во время ЧМ по футболу. Скромненько после выборов сообщили по телевизору ,что поднимаем пенсионный возраст. Мерзко и гадко я думаю об этих особях.
kablukov 23 августа 2018 | 14:49
Блин, он что, реально, такой добрый? Вот прям, возьмёт и смягчит?
trans 23 августа 2018 | 14:50
Так и было задумано - направить в Госдуму самый жесткий вариант чтобы в случае чего слегка его смягчить. И сейчас дед Щукарь будет благодетель для ваты, красотень....
vasya_von_smetankin 23 августа 2018 | 14:51
Не знаю, как там насчёт "смягчить пенсионную реформу", но размягчить мозг россиянина может точно.