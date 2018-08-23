При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что больше ему к этому добавить нечего. Ранее ряд СМИ, в том числе и телеканал RTVI, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что на днях Владимир Путин во время поездок в регионы объявит о смягчении пенсионной реформы. Однако, о чем конкретно идет речь, пока не очень понятно.