Сегодня пройдут первые матчи раунда плей-офф футбольной Лиги Европы

Зенит первый матч проведет дома против норвежского Мольде. Фейерическая серия с минским Динамо на предыдущей стадии турнира, в которой питерцы отыгрались после 0-4, не может не придать сил игрокам российской команды. Уверен, что и болельщики, которых не было на трибунах неделю назад из за дисциплинарных санкций УЕФА, скажут свое веское слово. Игра на Арене Санкт Петербург начнется в 19 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.

После чего зрители смогут увидеть и встречу Уфы и шотланского Рейнджерс. В этом противостоянии российская команда – отнюдь не фаворит. Однако именно этот факт и может сыграть на руку уфимцам. Как отметил Александр Мостовой, Уфе терять нечего. А без давления играть гораздо проще.

Напомним, что команды, преодолевшие раунд плей-офф, обеспечат себе участие на групповой стадии Лиги Европы.