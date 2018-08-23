Президент Украины извинился перед гражданами за невыполненные обещания по Донбассу
Сегодня Петр Порошенко вспомнил о своих словах четырехлетней давности. Тогда он говорил, что война в Донбассе будет продолжаться не месяцы, а «считанные часы».
Петр Порошенко сегодня выступал в Днепре по случаю государственного праздника — Дня флага Украины.
Комментарии4
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staglla 23 августа 2018 | 14:17
Интересно - что ему помешало выполнить обещание.
Опять небось на Россию свалит свою вину?
sg97 23 августа 2018 | 14:21
staglla:
А кто же еще виноват. Он пообещал за неделю победить москалей, а Россия 4 года не является на войну..
parasuk_ 23 августа 2018 | 14:19
Мог бы и не извиняться. Пересичный хохол он ведь как ослик, бегает за подвешенной перед мордой морковкой. Разница в том, что ослику в конце дня морковку все-таки дадут, а хохол так и останется голодным :)
bosen48 23 августа 2018 | 14:30
Так он опоздал, ему надо было извиняться с периодичностью этих считанных часов. Этих считанных аж 36 000 набралось.
Надо было говорить, что через много часов. Когда же Кубань брать будут через Крымский мост?!