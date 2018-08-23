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14:07, 23 августа 2018

Танк Т-34 перевернулся после военного парада в честь 75-летия победы на Курской дуге

По предварительным данным, никто не пострадал.

Падение произошло на проспекте Победы недалеко от мемориального комплекса. Танк возглавлял колонну военной техники. После завершения парада, приуроченного к 75-летию победы на Курской дуге, он начал заезжать на платформу, которые увозят технику из города. Однако там не удержался и рухнул на правый бок, раздались крики, люди, стоявшие рядом, отбежали в сторону. Как пишет местный сайт «Другдлядруга. Курск» со ссылкой на очевидцев, после падения Т-34 задымился, однако пожарные быстро смогли потушить возгорание. Механик-водитель бронемашины не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа. Сразу после происшествия возле танка собрались зрители парада, люди стали фотографировать и снимать. В итоге полицейские оградили место ЧП и перестали пускать кого-либо близко. Вскоре приехала тяжелая спецтехника, которая погрузила Т-34 на платформу.

Падение танка Т-34 произошло в Курске незадолго до визита Владимира Путина. Президент сегодня посетит в городе мемориальный комплекс «Курская дуга» и возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Комментарии

16

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kara 23 августа 2018 | 14:15

Кто хочет, можете посмотреть новостную ленту за сегодня: про парад в честь победы и Путина на нем ни слова, зато про танк упавший про Порошенко про самый большой флаг Украины!!! Про курс по 69
Эхо точно СМИ России?

danko1 23 августа 2018 | 14:27

kara: Это просто констатация факта, что танк зомбоящик слишком много смотрел и решил, что война продолжается.
Как и портянки.

bosen48 23 августа 2018 | 14:40

kara: Это они мстят за Украину.
В центре Киева, на одном из оживлённых перекрестков заглох танк, который ехал на репетицию парада, призванного показать «военную мощь» Украины.
Это произошло на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Маршала Рыбалко. По словам очевидцев, танк стоял посреди улицы около двух часов и время от времени дымился. Движение по улице Черновола частично перекрыто.
Нна прошлой неделе установка «Бук» (которого нет на Украине), возвращаясь с репетиции парада, въехала в здание торгового центра.

kryimzdick 23 августа 2018 | 14:43

bosen48: Армата вообще на Красной площади заглохла

kasperyan 23 августа 2018 | 14:52

bosen48: Про украинские бук и танк всю неделю показывали по всем каналам. Посмотрим, что про российский танк покажут. Предполагаю, что ничего или одноразовой заметкой в пять секунд. Типа, бывает, это мелочи, то ли дело в Украине.

(комментарий скрыт)

aleksandr39 23 августа 2018 | 14:20

Танк "упал " заявил "великий вождь " .

sg97 23 августа 2018 | 14:24

Зато он 75 лет назад переворачивал немецкие танки

alex55 23 августа 2018 | 14:31

sg97:
ага, типа "можем повторить..."

navsegda 23 августа 2018 | 14:32

sg97: И что ? Ты съезди и посмотри как живёт побеждённая Германия и главное у них , ни газа ни нефти , не иначе святым духом питаются

glotze7 23 августа 2018 | 14:34

sg97: Не он, они. На два русских подбитых один подбитый немецкий.

sg97 23 августа 2018 | 14:38

glotze7:
И что? Да, большие потери в танках были при попутке контрнаступления под Прохоровкой. И там даже больше, где то 1 к 3. Но у немцев было уничтожено около 80 танков, большинство из которых дорогущие современные тяжелые танки и эту потерю они уже возместить не могли..

rena1960 23 августа 2018 | 14:29

Стесняюсь спросить:чего не устроили битву под Прохоровкой...,да ради посещения президентом Путиным...???

bosen48 23 августа 2018 | 14:46

rena1960: Что ты ёрничаешь над святой памятью о погибших здесь? Ведь ты и существуешь, идиот, благодаря им.

glotze7 23 августа 2018 | 14:31

Мож кто забыл - о потерях в битве - СССР - 254 470 убитых, пленных, пропавших без вести,
608 833 раненых.
Немцы - 103 600 убитых и пропавших без вести на всём Восточном фронте!!!. 433 933 раненых.
Победа, чо уж.

tiridas 23 августа 2018 | 14:35

Мелочь - эта машина и не такое выдерживала.
Короче, танк подкрасить и водрузить, водилу - выпороть (лишить прав на вожде, напоить (100 грамм наркомовских за то, что обошлось без членовредительства),

sergo_25_26 23 августа 2018 | 14:44

Танки тоже уже это победобесие достало.

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